Útočník Slovácka Ondřej Šašinka byl nejblíže branky ze všech domácích hráčů v 16. minutě, ale balon zblízka do sítě nedostal, když na poslední chvíli výtečně zasáhl skotský kapitán Ross McCrorie.

„Když nedám gól, nemůžeme vyhrát ani mít víc bodů,“ ví odchovanec Baníku Ostrava.

Česká lvíčata i kvůli zahozené Šašinkově tutovce pouze remizovali se Skotskem 0:0 a zkomplikovali si situaci v boji o postup na evropský šampionát v roce 2021.

Štve vás další nerozhodný výsledek hodně?

Samozřejmě. Zklamání je velké, protože z posledních dvou zápasů jsme určitě chtěli vytěžit víc než dva body.

Co chybělo k tomu, abyste Skoty udolali?

Chyběl tomu gól. Bohužel když dobýváme nějakou obranu, tak nám to moc nejde. Potřebujeme to míc víc otevřené.

Mrzí vás zahozené šance hodně?

Určitě mrzí. V první půli mi to vykopl z brankové čáry. Já jsem byl zády k brance. Otáčel jsem se a chtěl míč trefit hned z první. Bohužel tam stál protihráč, který balon na poslední chvíli odvrátil.

Šlo to třeba řešit jinak?

Nevím. Možná jo. Byl jsem dva metry před brankou, ale skotský zadák tam vletěl a zachránil to.

Ale celkově jste neměli tolik šancí, že?

To je pravda. Skotská obrana byla dobrá, příště ale musíme do šestnáctky dostat více centrů ze stran. Přes střed to ani moc nešlo.

Neměli jste hrát více po zemi? Zdálo se mi, že centry Skotové v pohodě sbírali?

Neřekl bych, že by nám chyběl pohyb, ale je pravda, že do stran a následných centrů jsme se moc nedostávali. Sice jsme tam nějaké měli, ale měli jsme z nich vytěžit víc. To samé platí i o standardkách, když jsme jich měli tolik. V závěru jsme se snažili dát gól, ale už nám nešly ani rohy. Třeba ten v poslední minutě nám hned ze vzduchu sebral gólman. Na konci to musíme zahrát mnohem lépe.

Jak moc vás bolely souboje ze skotskými zadáky?

To k patří k fotbalu. Přišlo mi, že rozhodčí pískal všechno jenom mně a jim nic. Připadal jsem si jako ten nejhorší, když každý můj souboj posoudil jako nedovolený.

Co říkáte na fanoušky, kteří vytvořili výbornou atmosféru?

Byli neskuteční. My jim chceme poděkovat, protože přišli, fandili celý zápas. Nás to povzbuzovalo, hnalo dopředu. Chtěl bych se jim omluvit, že neviděli vítězný zápas.

Věříte, že si ztracené body vezmete zpátky na soupeřových stadionech?

Musíme to otočit. Nic jiného nám ani nezbývá. Uděláme všechno proto, abychom doma se San Marinem vyhráli a odvezli všechny body z Chorvatska.

Jak se vám teď bude přepínat na ligu?

Musím přepnout co nejrychleji. Teďka jedeme do Karviné, kde chceme uspět.