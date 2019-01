Návrat známého trenéra a zápas o tzv. šest bodů, to jsou hlavní taháky dnešní moravské bitvy mezi fotbalisty Slovácka a Brna.

Trenér Svatopluk Habanec. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Vypukne v 15 hodin na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti.

„Naším cílem je potěšit fanoušky domácí výhrou,“ hlásí asistent trenéra Michal Kordula.

Hlavní kouč Slovácka Stanislav Levý si odpyká druhou část disciplinárního trestu, a tak stejně jako na Bohemce usedne do hlediště.

Z něj by určitě rád viděl skórovat své svěřence, protože v úvodních dvou jarních kolech se jim to nepodařilo a v důležitém střetnutí by to bodlo jako sůl.

„Chceme navázat na naše výkony v zápasech s Jabloncem a na Bohemians, ve kterých jsme udrželi čisté konto. Chyběla nám pouze vstřelená branka. Věřím, že už střeleckou smůlu prolomíme,“ pronesl Kordula.

Velmi podstatný souboj

Stát v cestě bude tabulkový soused. Brno nasbíralo za 18 kol 19 bodů a je jedenácté, Slovácko s bodem víc zaujímá desátou příčku. Na jaře je však zatím úspěšnější Zbrojovka.

„Brno vstoupilo do jarní části velmi dobře. Kvalitu potvrdilo remízou v Teplicích a domácí výhrou nad Libercem,“ doplnil 39letý Michal Kordula.

Už postavení v tabulce ePojisteni.cz ligy napovídá, že je dnešní souboj pro oba celky velmi podstatný.

Zbrojovku dělí od sestupového patnáctého místa tři body, Slovácko čtyři.

Hrají jako za mého působení

K tomu duel přináší pikantnost v osobě brněnského trenéra, kterým je od léta Svatopluk Habanec.

Představovat jej asi netřeba – v předchozích čtyřech sezonách vedl Slovácko a nyní se po této epizodě poprvé vrátí do známých míst jako soupeř.

„Bude to pro mě zvláštní pocit. Naším cílem je odehrát dobrý zápas a neprohrát. A pokud to půjde, tak získat tři body. Porážka by byla pro mě zklamáním,“ přiznal 47letý kouč.

Ačkoliv na Slovácku už několik měsíců nepůsobí, bývalý tým pořád poznává.

„Slovácko hraje podobným stylem jako za mého působení. Změnily se spíše detaily,“ prohodil Svatopluk Habanec.

V podzimní bitvě byl úspěšnější, Zbrojovka vyhrála 1:0.

V odvetě bude Slovácku scházet kvůli čtyřem žlutým kartám záložník Vlastimil Daníček, ale pro změnu bude mít výhodu domácího prostředí. Ovládne tentokrát prestižní duel?