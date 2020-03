Klub je jeden z nejstarších a největších Perthu, to je hlavní město svazového státu Západní Austrálie. „Žádné karanténa ani nic podobného tady zatím není. Kamarádi, kteří pracují ve velkých firmách, od minulého týdne pracují z domu. Zatím se vydalo opatření, že nemůže shromažďovat více než sto lidí,“ hlásí rodák z Hluku na Uherskohradišťsku.

Začněme fotbalem. Na jak dlouho svaz přerušil ligu?

Všechny fotbalové soutěže byly přerušeny zatím na měsíc s tím, že se uvidí, jak se bude situace vyvíjet. Stihli jsme odehrát jeden zápas, který jsme prohráli 3:1, ale nemohl jsem nastoupit kvůli zranění.

Vás klub hraje australskou národní ligu. Je to něco jako naše druhá liga. Jak si vedete v tabulce?

V uplynulé sezoně jsme skončili šestí, dva body od postupu do play-off. Tady se hraje během australské zimy, protože v létě je strašné horko. Aktuálně jsme po jednom zápase někde ve spodních patrech tabulky.

Jak reagovali spoluhráči na přerušení soutěže?

Spoluhráči nebyli vůbec pro zrušení soutěže. Chtěli hrát, i já jsem chtěl hrát, ale v takových věcech si asi nemůžeme úplně vybírat. Ty opatření musí být, aby se ten virus nerozšířil.

Nejvíc nakažených hrozí z hromadných akcí. Proč jste chtěl hrát?

Hrozí, to je pravda, ale tady to není ještě tak rozšířené. V tomhle regionu je zatím jenom 26 nakažených.

Jsou otevřeny veškeré obchody? Je vyhlášená nějaká karanténa?

Žádné karanténa ani nic takové tady není. Kamarádi, kteří pracují ve velkých firmách, od minulého týdne pracují z domu. Jinak je všechno otevřené normálně, obchody, bary, restaurace, prostě všechno. Jediná věc, která, mě tady zaskočila je, že už dva týdny tady není toaletní papír, kuřecí maso, těstoviny, rýže, prací prášek a celkově potraviny s dlouhou trvanlivosti. Lidi asi sleduji, co se děje v Evropě, tak si dělají zásoby. Kde ještě tyto věci mají, tak je prodávají s omezením jeden nebo dva kusy na osobu nebo na rodinu.

Nosí lidi roušky? Jsou v Austrálii povinné?

Je to stejné jako před koronavirem. Roušky tady občas nosili už v minulém roce především Asiaté. Zatím tady roušky povinné nejsou a nikdo je moc nenosí. Řekl bych, že Austrálie je tak týden až dva za Evropou. Myslím, co se týče opatření. Zatím se vydalo opatření, že nemůže shromažďovat více než sto lidí.

Mimo fotbal ještě v Austrálii studujete. Školy nejsou zavřené?

Ještě to není jisté, ale asi nám je během pár dnů zavřou.

Jak moc vážně berou lidi situaci? Chovají se jinak?

Nepřijde mně, že by se lidi chovali nějak jinak. Není to tady tak kritické jako u nás.

Jak moc sledujete situaci v České republice?

Samozřejmě, že sleduji, co se děje u nás. Volám si s rodinou a také kamarády. Ani jsem si nezjišťoval a ani nepřemýšlel, jestli vlastně můžu odletět domů. V sobotu zavřela Austrálie na půl roku hranice pro turisty.

Nemáte obavy, že v Austrálii uvíznete na delší dobu?

Kdyby byla situace kritická, tak bych začal odlet zjišťovat, ale zatím je to tady docela normální. Perth, město kde jsem já, má jednu velkou výhodu. Je to jedno z nejizolovanějších měst na světě, takže se tomu tady dá docela dobře předcházet. Na druhou stranu mám kamaráda z Itálie, kterému příští týden vyprší víza a musí odletět domů, ale nemůže, protože jsou zrušeny lety a zavřeny hranice. Je to pro něho dost komplikovaná situace.