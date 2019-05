ROZHOVOR/ Fotbalisté Slovácka přivítají v 7. kole HET ligy Mladou Boleslav, která se v úvodu ligové soutěže trápila. V posledním zápase ale smetla Zbrojovku Brno 3:0. Slovácko naproti tomu odjelo s prázdnou z půdy pražských Bohemians, kde bylo sice lepším týmem, ale neproměnilo ani ty největší brankové příležitosti. Záložník Slovácka Lukáš Sadílek věří, že v sobotu se bude radovat jeho tým.

Lukáš Sadílek z 1.FC Slovácko. | Foto: Deník / Sladký Michal

Lukáši, proč to na Bohemce nevyšlo na bodový zisk?

První půlka, i když měl Hofi (Hofmann) dvě velké šance, nebyla z naší strany moc dobrá. Po změně stran jsme začali hrát naši hru, bylo to mnohem lepší, jenže jsme paradoxně inkasovali. Měli jsme pak šance, ale nedařilo se nám v koncovce.



Čím to, že se, kromě zápasu proti Baníku, střelecky trápíte?

Je to zápas od zápasu odlišné. Někdy vám stačí jedna dvě šance a vyhrajete a z toho přijde utkání, kdy máte šancí hodně, ale nepadá to tam. Může to být i psychika. Přeci jen když se vám podaří vstup do zápasu, dáte branku, tak vám to tam padá.