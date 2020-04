Rychlonohý křídelník poslední zápas v dresu ČSK odehrál 7. března doma proti Vyškovu, kdy se s mateřským klubem rozloučil plichtou 2:2.

„Pomyslný kruh se tak symbolicky uzavírá. Chtěl bych mu poděkovat za poctivou práci, kterou pro náš klub odvedl a z celého srdce mu přeji, ať se mu v Bojkovicích daří dál rozdávat fotbalovou radost," prohlásil šéf uherskobrodského klubu Josef Hamšík

Vojtěch Dolina během své dosavadní kariéry vystřídal celkem šest fotbalových adres. Kromě Slovácké Viktorie Bojkovice hrál také za Slavičín, Slovácko, francouzský celek A. S. Quetigny, brněnskou Dostu Bystrc a právě ČSK Uherský Brod.

V nejstarším fotbalovém klubu na Moravě, který byl založen už v roce 1893, prožil světoběžník s malým akčním rádiem svá nejlepší fotbalová léta.

Byl u toho, když se ČSK Uherský Brod po dlouhých devatenácti letech konečně dočkal návratu do moravskoslezské fotbalové ligy.

„Sezona 2016/2017 byla hodně specifická. Do posledního kola jsme se rvali s Hodonínem o první místo v tabulce. Oba kluby tehdy uhrály rekordních 73 bodů. Horší vzájemný zápas nás odsunul na druhou příčku, ale i ta byla nakonec postupová," připomíná Vojtěch Dolina, který řadu povedených zápasů odehrál už v divizi za trenérů Františka Ondrůška a Martina Ondy. „Po lajně jezdil jako motorová myš a své spoluhráče zásoboval přesnými centry do pokutového území. Právě z jeho stylu hry těžil celý tým," vzpomíná Hamšík.

Známý funkcionář si s Vojtěchem Dolinou sedl i po lidské stránce.

„Mám rád skvělé fotbalisty a zároveň vzdělané lidi, kteří myslí také na zadní kolečka. Právě bratři Dolinové jsou toho jasným důkazem. Zatímco Vojta je advokátem, jeho bratr Víťa je stomatologem, jenž pracuje na obličejové a čelistní chirurgii ve Zlíně. Před oběma smekám klobouk, že dokázali skloubit výkonnostní fotbal s úspěšným dokončením vysokoškolského studia," uvedl Hamšík.

Oba bratři se setkali v uherskobrodském dresu na jaře roku 2014. Tehdy jim dal šanci trenér František Ondrůšek. Tým nakonec divizi udržel a skončil dvanáctý.

Vydělat si fotbalem eura v Rakousku Vojtěcha Dolinu, na rozdíl od mnoha jeho vrstevníků, nikdy nelákalo. V zahraničí si přesto fotbal zahrál. V roce 2013 studoval dva semestry na univerzitě ve francouzském Dijonu, kde se připravoval s týmem A. S. Quetigny. Do Francie se pak vrátil vloni, když reprezentoval Českou republiku na sportovních hrách advokátů v olympijských disciplínách, jejichž dějištěm se stala Paříž.

Nechyběl v dresu národního týmu fotbalistů, s nímž vybojoval bronzové medaile. Pro Advokátní deník tehdy uvedl: „Fotbal jako kolektivní sport hraji odmalička. A pokud bych se před deseti lety nedostal na právnickou fakultu, patrně bych usiloval o to, abych se mu věnoval profesionálně. Na kolektivních sportech mám rád to, že pro dosažení úspěchu je nutná součinnost všech jednotlivců, kteří musejí ve prospěch týmu odevzdat ze sebe to nejlepší a obětovat mnohdy svá ega. O to hezčí je pak sdílená radost ze společně vybojovaného úspěchu."

V MSFL debutoval v červnu roku 2009. Tehdy ještě jako dorostenec rozhodl o výhře 1:0 juniorky Slovácka nad Kroměříží. Další starty si připsal v dresu Slavičína a především ČSK Uherský Brod, v jehož dresu zasáhl do sedmi sezon. V MSFL za něj odehrál tři sezony, v nichž nastoupil k 47 zápasům, na hřišti pak strávil 2840 minut, vstřelil 4 góly a vyfasoval 7 žlutých karet. Ani jednou nebyl vyloučen.

Dolinova pětiletka v ČSK Uherský Brod

Sezona 2015/2016 - divize - 4. místo: 28 zápasů, 1371 minut, 1 gól, 3 ŽK, 0 ČK

Sezona 2016/2017 - divize - 2. místo: 29 zápasů, 1241 minut, 4 góly, 4 ŽK, 0 ČK

Sezona 2017/2018 - MSFL - 10. místo: 28 zápasů, 2189 minut, 3 góly, 5 ŽK, 0 ČK

Sezona 2018/2019 - MSFL - 10. místo: 18 zápasů, 636 minut, 1 gól, 2 ŽK, 0 ČK

Sezona 2019/2020 - MSFL - 14. místo: 1 zápas, 15 minut, 0 gólů, 0 ŽK, 0 ČK

Autoři: Petr Zpěvák, Libor Kopl