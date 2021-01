„Na každý zápas se musím připravit stejně. Je jedno, jakou soutěž hrajete. Podívám se na poslední zápasy soupeře. Zjistím, kteří jsou tam lídři, nebo známí hráči a podle toho si dělám zápisky. Všechno si píšu pěkně ručně,“ líčí přípravu Bedřich Doležal a kvituje nedávné rozhodnutí svazu. „Povinnost vypisovat zápis přes počítač nám hlasatelům hodně pomohlo. Všechno je krásně čitelné.“

Právě ručně psané zápisy, pokaždé jiným rukopisem, komplikovaly hlasatelům v minulosti život. „Některé jména nešla vůbec přečíst. Pamatuji si, že když u nás hráli Hradčovice, tak jejich funkcionáři přišli s tím, cože nám to tady hlásíš, takové jména ani v kádru nemáme. Když se přišli podívat na zápis, tak ho sami nemohli přečíst,“ přidává lhotský hlasatel komickou příhodu.

Za těch třináct se mu vybavují také další pikantnosti. Nejhůř mu bylo koncem května v roce 2017. Lhota hrála proti Babicím o postup do okresního přeboru.

„Na ten zápas do smrti nezapomenu. Pískal to jeden nejmenovaný rozhodčí, dva domácí hráče vyloučil a ze zápasu udělal šaškárnu. Po zápase se zvedli fanoušci Lhoty a chtěli rozhodčího jenom bít a bít. Řeknu upřímně, že jsem z toho byl celý roztřepaný. Rozhodčí tehdy chtěli doprovod až k autu. Naštěstí se to postupně uklidnilo,“ vzpomíná na třaskavý duel.

Na druhou stranu si Bedřich Doležal vybavuje i příjemné fotbalové zápasy. Rád třeba vzpomíná na pohárový zápas proti sousednímu Hluku. Hrálo se koncem srpna 2012.

„Lhota hrála I. B třídu, Hluk krajský přebor. Myslím, že to bylo první kolo krajského poháru, hrálo se v horkém letním počasí. Lhota a Hluk jsou fotbalově spojené kluby – hráči z obou mančaftů hostují nebo přestupují z jednoho klubu do druhého. Navíc je Lhota a Hluk spojena cyklostezkou, tehdy bylo na zápase přes pět stovek fanoušků, Hluk vyhrál 2:0. Byl to jeden z posledních vrcholů fotbalu ve Lhotě,“ povídá 57 letý hlasatel.

Další vzpomínka se lhotskému hlasateli vybavuje po jeho operaci očí. „Na to také nejde zapomenout. Ve čtvrtek jsem byl na zákroku a v pátek už jsem hlásil pohárový zápas Lhoty proti Nedachlebicím,“ povídá Bedřich Doležala a samozřejmě nesmí zapomenout na svůj vůbec první odhlášený zápas.

„Ten byl v roce 2007 v srpnu. Naše Lhota tehdy hrála I. B třídu, porazili jsme Strání, které dnes hraje divizi, 4:2. Přijelo hodně fanoušků hostů, ze zápisků jsem vyhledal, že na zápase bylo 290 platících diváků – to byla krásná návštěva,“ vzpomíná lhotský hlasatel, který občas figuruje v zápise jako hlavní pořadatel. V sezoně 2018/2019 si dokonce zahlásil krajský přebor. Fotbalisté Hluku z důvodu rekonstrukce trávníku hráli své mistráky ve Lhotě.

Bedřich Doležal nejenom hlásí, ve Lhotě se také stará o kroniky všech sportovních klubů. Vede kroniku SK Ostrožská Lhota a v neposlední řadě pracuje na Okresním fotbalovém svazu v Uherském Hradiště ve Sportovně technické komisi. Ptáte se na jeho hlasatelský vzor?

„Žádný nemám, hlásím podle sebe. Nechci nikoho kopírovat, legendárního hlasatele Jaroslava Bočka jsem nepoznal, jenom z knížky o Synotu,“ říká na závěr Bedřich Doležal, kterému ve Lhotě nikdo jinak neřekne než Béďa.