Druhé utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2021 začíná v 17.30.

Češky čeká úplně jiný zápas než v pátek v Kišiněvě.

„Nebudeme mí tolik šancí, o to více se musíme připravit a být lepší v koncovce. Hlavy musíme nastavit tak, že ty šance proměníme, budeme chladnokrevné, agresivní před brankou a půjdeme za tím gólem,“ řekla na svazovém webu útočnice Lucie Martínková.

Velký boj očekává i trenér Karel Rada.

„V těchto zápasech přijde minimum šancí, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Očekávám těžký, nepříjemný zápas. Polsko má dobře konsolidovaný a vyvážený tým. Hraje dobře v obranné fázi s rychlým a kvalitním přechodem do útoku. Má výborné hráčky, což dokazují v zahraničních ligách, takže neproměňování šancí by nás mohlo hodně mrzet,“ tuší známý kouč.

Češky věří v podporu hlediště. Cíl je jasný, postup na finálový turnaj. „Já si myslím, že jednoznačně náš cíl je ten, že chceme postoupit už konečně na nějaký závěrečný turnaj a doufám, že se nám to podaří,“ svěřila se česká fotbalistka roku 2018 Kateřina Svitková.

V nominaci je brankářka Slovácka Barbora Růžičková, zlínské rodačky Kateřina Bužková a Klára Cahynová, která v současné době hraje za FFC Turbine Potsdam

Na ME 2021 do Anglie postupují vítězové devíti kvalifikačních skupin a tři nejlepší celky z druhých míst. Zbylých šest celků z druhých příček se utká v play-off o další tři postupové pozice a doplní tak pořadatelskou Anglii na konečný počet šestnácti účastníků.

Majitelé permanentních vstupenek 1. FC Slovácko a mládež do patnácti let mají vstup na úterní zápas zdarma. Ostatní příznivci zaplatí symbolických padesát korun.