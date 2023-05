První vítězství Základní školy Kbely Praha na McDonald's Cupu si vychutnali jak malí účastníci na hřišti, tak také jejich doprovod a fanoušci. „Užíváme si to my i kluci,“ potvrzuje trenér a učitel v jedné osobě Michal Nebeský.

Vítězný pokřik vítěze McDonald´s Cupu kategorie A - pražské ZŠ Kbely. | Video: Břenek Martin

Jak prožíváte vítězství v kategorii A?

Máme radost. Loni jsme nepostoupili na finále do Teplic, vypadli jsme v posledním zápase. Jeli jsme si to sem konečně užít. Museli jsme otáčet nepříznivý stav, ve finále jsme prohrávali, ale kluci ukázali, že jsou velcí a unesou to, nezabalí to a bojují dál. Zasloužili si vyhrát.

Spoléhali jste individuality, nebo spíš týmovou hru?

Máme hodně individualit, i když kluk, který byl nejlepší v pondělí, tak v úterý skoro nehrál, měl střevní potíže asi z nervozity. Báli jsme se, aby se nervozita nerozšířila mezi ostatní. Kluk to ustál, překonal, šel pak i na hřiště. Nebyl sice druhý den nejlepší, ale také na hřišti přispěl k vítězství.

Musel jste tedy svěřence uklidňovat, aby na ně nedolehla tíha atmosféry?

Pro dva kluky to byla premiéra na tak velkém turnaji, ještě na něm nebyli, ale zbytek hrál například minulý a předminulý víkend na Planeo Cupu, kde byla atmosféra ještě čtyřikrát větší než tady, kotle fanoušků, dýmovnice, bubny.

Dostanete od ředitelky za vítězství nějakou odměnu?

Máme super paní ředitelku, nejsme sportovní škola, ale dostáváme obrovský prostor po sportovní turnaje, děti mohou jezdit na různé akce, uvolňování trenérů je taky bez problémů. Odměna je, že jsme dokázali vyhrát, velký dík patří ředitelce Evě Kulichové, je to i její vítězství.

Jak sestavujete tým na ZŠ Kbely?

Kluci hrají ve Spartaku Kbely, kde máme hodně kvalitní trenéry. Jsme farma Slavie a máme dobré výsledky, takže rodiče chtějí, aby jejich děti hrály ve Spartaku Kbely. Polovina je kbelská, polovina dojíždí na tréninky.

Takže základ týmu na McDonald's Cupu tvoří děti ze Kbel?

Základ Kbely a zbytek přilehlé vesnice, jsme na okraji Prahy, nejsme ve středu. Útočníka máme z Mratína, což je asi deset kilometrů od Kbel, další kluci jsou z vesnic okolo.