Uherské Hradiště – Zhruba dvacet minut před zápasem proti pražské Slavii zašel prohodit pár povzbudivých slov se spoluhráči do kabiny. Krátce poklábosil u střídačky a spěchal na tribunu, kde těsně za domácí lavičkou seděla jeho přítelkyně.

Vlastimil Daníček je se dvěma zásahy historicky druhým nejlepším střelcem Slovácka proti Jihlavě. Více branek než on dal pouze Libor Došek, který se trefil třikrát. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Poprvé v sezoně zažil kvůli trestu za čtyři žluté karty Vlastimil Daníček pohled na zápas z hlediště. Pro 22letého fotbalistu to nebyl bůhvíjaký zážitek.

„Je to úplně jiné, horší. Byl jsem daleko víc nervózní, než kdybych byl na hřišti. V hlavě mně pořád šrotovalo, kam by se měli kluci na hřišti posouvat, komu přihrát a jak plnit úkoly," svěřil se záložník 1. FC Slovácko. Přítelkyně si moc neužil. „Jestli jsme spolu mluvili? Během zápasu spíš ne. Popravdě musím říct, že jsem se jí moc nevěnoval. Byl jsem zažraný do fotbalu," usmívá se.

O boji o záchranu nechce nic slyšet

Slovácko vyválčilo tři důležité body a posunulo se v tabulce na osmé místo. Aktuálně je na nejlepší pozici od začátku sezony. „Jsme sice v lepší polovině, ale je to docela ošemetná situace. Nedá se na to dívat z pohledu, že jsme osmí. Nějaký náskok máme, ale tabulka je strašně vyrovnaná, stačí dva tři nevydařené zápasy a můžeme se plácat dole," ví moc dobře.

Defenzivní záložník sice mluví o spodních patrech tabulky, ale slovo záchrana slyší velice nerad. „Před začátkem ligy jsme si řekli, že o záchraně nebudeme vůbec mluvit. Nechtěli jsme hrát o ligové přežití, takhle se nechceme bavit. Dali jsme si za cíl lepší umístění než v minulé sezoně."

Před rokem uhráli modrobílí i s předehrávaným jarním kolem 20 bodů. K loňské metě tedy stačí remizovat na hřišti poslední Jihlavy, která v týdnu vyměnila trenéra. „Co jsem ve Slovácku, tak mě to potkává už poněkolikáté. Určitě to do jihlavské kabiny přinese impulz, hráči se budou chtít panu Radovi ukázat. Na druhou stranu bude Jihlava pod tlakem, musí vyhrát. My bychom neměli být tolik nervózní, můžeme hrát v klidu. Sice nám bude chybět za karty Došál (Libor Došek), ale trenéři určitě něco vymyslí," přemítá odchovanec napajedelského fotbalu.

O tom, že by se na hřišti v posledním letošním zápase neobjevil, moc nepřemýšlí. Trest za čtyři žluté karty si odpykal proti Slavii a v přípravě se snaží dokázat, že patří mezi vyvolené. „Na tréninku udělám všechno pro to, abych ze sestavy nevypadl, ostatní bude na trenérovi. Doufám, že budu v Jihlavě hrát."

Právě proti Vysočině ve druhém kole dal defenzivní záložník Slovácka svoji jedinou branku v sezoně. Dvě minuty před koncem rozhodl o tom, že žádné body se z Uherského Hradiště exportovat nebudou. Mezi fanoušky bylo po jeho vstřeleném gólu hodně rušno. Daníček ho oslavoval vztyčeným ukazováčkem směrem k tribunám, většina fanoušků, kteří na něho celý zápas pískali, to brala jako urážku.

„Vztyčený prst po gólu? Nebylo to vydařené utkání. Sám dobře vím, že se mně zápas moc nepovedl. Nechci říct, že toho s odstupem času lituji, ale byl to takový výbuch emocí. Už je to hodně dlouhá doba, je to za mnou, příště už bych to neudělal. Raději se budu s klukama radovat na hřišti nebo pozdravím přítelkyni a rodinu na tribuně. Byly to emoce, chybami se člověk učí. To je všechno, co bych k tomu chtěl říct."

Trenér Habanec dává v posledních zápasech příležitost mladým hráčům, kteří přišli na Slovácko v létě. Bodově i postavením v tabulce je klub zhruba na stejné úrovni jako před rokem. O tom, jestli je mančaft silnější, ale Daníček moc diskutovat nechce. „To je těžké říct. Změnili jsme herní styl, přišli noví kluci. Snad bych mohl říct, že jsme možná silnější, ale některé zápasy musíme dotáhnout do lepšího konce," naráží hlavně na domácí ztráty s Příbramí, Ostravou či Duklou.

Vánoce budou věnované synovci

Zápasem proti Jihlavě fotbalistům Slovácka sezona ještě nekončí. V následujícím týdnu se budou udržovat v kondici trošku netradičním způsobem. „Vím, že je v plánu nějaký hokej a fotbálek v hale. Volno bychom měli mít až ten další týden," říká Daníček a prozrazuje jednu radostnou rodinnou událost. „Sestře se narodil kluk, jmenuje se Cyrilek, vánoční volno budeme směřovat k prckovi. Na žádnou dovolenou se nechystám," svěřil se na závěr čerstvý strýc.