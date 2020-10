Trmalův klub je se sedmi body na solidní páté příčce.

„Úvodní domácí zápas jsme zakopli, začátek se nám úplně nepovedl podle představ. Postupně jsme se zvedli a máme sedm bodů, což není úplně špatné. Trochu nás trápí koncovka, ale zase na druhou stranu šlape defenziva,“ narážel bývalý brankář Slovácka na pouhé dva vstřelené a jednu inkasovanou branku svého týmu.

Matouš Trmal zatím na svůj první soutěžní zápas v dresu portugalského týmu čeká. Už před příchodem o velké konkurenci brankářů dobře věděl.

„Gólmanů je v týmu docela dost. První dva jsou Brazilci. Jeden z nich je místní ikona, je mu 37 let a určitě nebude chytat věčně, tak doufám, že se o místo poperu. Konkurence je velká, ale počítají se mnou a věřím, že se probojuji do prvního týmu a budu chytat,“ říká. „Momentálně nedostáváme góly a obrana funguje, tak zatím čekám na šanci a doufám, že ji pak chytnu. Hrajeme ještě pohár, tak věřím, že se do brány dostanu,“ přidává.

Matouš Trmal odchytal v české nejvyšší soutěži přesně padesát zápasů. V Portugalsku už je nějaký pátek, přesto nechce obě soutěže srovnávat. „Je to ještě brzy. Zatím to ještě nemůžu úplně hodnotit, odehráli jsme pár zápasů,“ povídá rodák z Tasovic u Znojma.

Od července trénoval Vitórii bývalý portugalský reprezentant Tiago Mendes. V uplynulém týdnu dostal Matouš Trmal nového kouče, mužstvo povede znovu Portugalec João Henriques.

„Je to tak, po třech kolech přišel nový trenér. Myslím, že pro mě se nic nemění. Trenér brankářů zůstal stejný,“ okomentoval změnu hlavního kouče.

Stejně jako v celé Evropě, tak i portugalská nejvyšší soutěž Primeira Liga se hraje bez diváků.

Jaká další protikoronavirová opatření se musí v Portugalsku dodržovat?

„Zápasy jsou bez fanoušků – to je jasné. Testování probíhá dvakrát až třikrát týdně, ale s tím problém nemám. Roušky se nosí v uzavřeným prostorech. Jinak nějaké další opatření nemáme,“ hlásí přímo z Portugalska Matouš Trmal, který podepsal v klubu pětiletou smlouvu a zatím si angažmá na Pyrenejském poloostrově pochvaluje.

„Život je tu dobrý. Nemůžu říct špatného slova, člověk si rychle zvykne. Postupně se učím řeč, ta je docela složitá. Také věřím, že se co nejdřív dostanu do brány,“ přeje si na závěr gólman reprezentační jednadvacítky.