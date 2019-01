Velké Losiny /FOTOGALERIE/ – Fotbalisté 1. FC Slovácko, aktuálně čtrnáctý tým Gambrinus ligy, mají za sebou kondiční soustředění na Šumpersku ve Velkých Losinách. Trenéru Mazurovi se v prvním týdnu přípravy sešlo na zimním drilu 28 fotbalistů včetně čtyř Makedonců a tří hráčů z dorostu.

Celý týden byl zaměřený výhradně na fyzickou přípravu, která se střídala s posilovnou a rehabilitací v hotelu Diana, který fotbalistům Slovácka poskytl týdenní azyl.

Trenér Mazura si přístup hráčů na soustředění pochvaloval. „Kluci zvládají přípravu dobře, není obzvlášť náročná a je jim šitá na míru. Já jsem je nechtěl strhat hned první týden. Sami vědí, že naše situace v tabulce není dobrá, moc bodů nemáme, a proto makají na sto procent,“ těší zkušeného trenéra, který v polovině soustředění dostal na povel i kvartet hráčů z Makedonie. „Ty potřebujeme co nejspíš vyzkoušet. Chci je vidět v herním tréninku a hlavně jak se chovají při hře,“ plánuje Mazura.

Kouč Slovácka už má za sebou několik zimních soustředění, příliš velký rozdíl v přípravě v minulých letech a letos nevidí. „Je to zhruba stejné. Každý trenér má svoje metody a já si myslím, že způsob, který jsem zvolil, je dobrý. Musím říct, že zimní příprava už není jenom o běhání, ale také o hřišti a o hale. Kreativita je daleko lepší, než tomu bývalo dřív. Není to jenom o té hrubé síle.“

Některá ligové mužstva zařazují do zimní přípravy jako zpestření neobvyklé druhy sportů. Josef Mazura ale pro své svěřence nic takového nechystá. „Vím o tom, že někdo volí jako součást soustředění různé vodní hrátky nebo třeba boxerské tréninky, ale zatím nad něčím podobným neuvažuji. Maximálně vezmeme hráče na spinning.“

Pro jarní odvety Gambrinus ligy by vládce slovácké lavičky v mužstvu rád přivítal čtyři nové hráče. „Víme přesně, kde nás tlačila bota a kde bychom chtěli posílit – dva stopeři, hrotový útočník a chybí kraje zálohy. Jsme na začátku zimní přípravy a budeme zkoušet.“

Jedním z hráčů, kteří by mohli naplnit přání trenéra Mazury, je útočník Teplic Andrej Hesek. Jeho angažování je otázkou dalších jednání, ale pro trenéra Mazuru není neznámou tváří. „Dobře si na něho vzpomínám ještě ze slovenské ligy. Když jsem vedl Trnavu, tak hrál za Nitru a střílel góly jak na běžícím pásu. Jestli bude v optimální formě, tak by splňoval to jedno místečko v základní sestavě. Vím, že ta kvalita v něm je.“

