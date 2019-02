ROZHOVOR / FOTOGALERIE / Patří k velkým talentům ligového Slovácka. Produkt vyhlášené akademie klubu z Uherského Hradiště by jednou mohl nahradit v brance prvního týmu současnou jedničku Milana Heču.

Sedmnáctiletý gólman Matěj Kovář působí v oddíle od přípravky. Pod vedením trenérů Václava Chvojky, Martina Juřičky a Petra Drobisze se neustále zlepšuje, nyní chytá za starší dorost.

Výkonů šikovného mladíka si všimli i za kanálem La Manche. Kovář pod dohledem manažera agentury Sport Invest Luďka Mikloška absolvoval pětidenní stáž ve slavném Manchester United. Na britských ostrovech zanechal významnou slováckou stopu. „Když jsem poznal život v zahraničním klubu, tak mě to samozřejmě motivuje stát se jednou jeho součástí. Na druhé straně vím, že musím jít postupnými kroky a ještě jich mám před sebou několik,“ říká Kovář v rozhovoru pro Deník.



Matěji, jak se vůbec šance vyzkoušet si fotbal v jeho kolébce zrodila?

Já jsem se o této možnosti dozvěděl od mého manažera Luďka Mikloška po našem ligovém utkání proti Pardubicím. Manchester mu poslal pozvánku na týdenní zkoušku. Je docela možné, že si mě Angličané všimli na turnaji reprezentačních osmnáctek ve Španělsku, který jsme vyhráli, a já jsem tam podal docela dobrý výkon.



Byla to skupinová stáž?

Ne ne, v tu chvíli jsem tam byl sám. Skupinové stáže neorganizují. Jejich skauti vyhledávají talenty zřejmě po celém světě a pak je zvou na individuální stáže.



Jaké jsou vaše zkušenosti s reprezentačními výběry?

Aktuálně jsem v kádru osmnáctky, kterou vede Jan Suchopárek a nás gólmany Filip Toncar. Je to kategorie, kde se hráči hodně točí a trenéři hledají správný výběr hráčů pro nadcházející kvalifikaci na EURO 2018 v Arménii.



Jak zkoušku hodnotíte? Byli s vámi v Manchesteru spokojení?

Takové věci jsou v rukou manažerů. Když se ale se mnou loučil šéftrenér brankařů a současně trenér brankařů juniorského týmu U23, tak říkal, že byl spokojený. Takže jsem rád, že jsem zanechal určitý dojem.



Jak vůbec taková zkouška mladého brankáře probíhá a jaké jsou tréninkové podmínky v Manchesteru?

Podmínky v Anglii jsou s těmi v Česku určitě neporovnatelné. Když jsem přišel do tréninkového centra, tak jsem viděl dvacet hřišť, z nichž řada byla vyhřívaná a byla tam i zastřešená hřiště s umělým povrchem. Součástí areálu byly také dvě budovy, v jedné z nich jsou hráči od kategorie U18 až po áčko a ve druhé jsou mladší kategorie. Zkouška probíhá většinou tak, že trénujete dvakrát denně a snažíte se podat co nejlepší výkony, abyste trenéry v klubu zaujal.



Dostal jste se do budovy, kde byli i hráči prvního týmu?

Ano, ve dveřích jsem se potkal s trenérem José Mourinhem. V místech, kde se hráči připravují na trénink, jsem se zase střetl se Zlatanem Ibrahimovičem.



Jak na vás taková setkání zapůsobila?

Hodně. Hned druhý den jsem scházel ze schodů na hřiště a proti mně ve dveřích Mourinho. Chvilku jsem zůstal stát a hlavou mi běželo, jestli je to opravdu on. Pak mi podal ruku a ptal se mě, odkud jsem a jak se mi daří. To samé i Ibrahimovič. Podobné stáže jsou v United asi běžné a i hráči áčka a trenéři nás, kteří na stáže přicházíme, berou úplně normálně a baví se s námi naprosto přirozeně. Tak jsem to alespoň zažil já.



Když mají junioři i první tým společnou budovu, zázemí, to se musí setkávat běžně?

Určitě. Já myslím, že to patří i k budování klubové kultury a vztahu hráčů mezi sebou. Třeba všichni jsme obědvali v jedné jídelně a zcela přirozeně se setkávali.



Je právě Manchester United vaším nejoblíbenějším klubem?

Nevím, jestli to je náhoda, ale skutečně je to Manchester United. Klidně vám teď z hlavy odříkám celou jedenáctku. No a nejoblíbenějším gólmanem je David De Gea. Snad vám proto ani nemusím říkat, jaký to byl pro mě pocit, když jsem trénoval na hřišti a David šel za brankou, ve které jsem chytal a na chvíli se zastavil a sledoval mě.“



Byl jste ubytovaný přímo v areálu tréninkového centra?

To ne, spal jsem s Luďkem Mikloškem na hotelu, který byl asi deset minut od centra. Tam jsme i snídali a večeřeli. Oběd jsme měli v centru. Hned po snídani pro nás přijelo auto a dovezlo nás do centra. Po celodenním programu nás zavezlo zase nazpět na hotel.



Mimochodem, jak vám v Anglii chutnalo?

Snídaně byla klasická, hotelová a nechyběl v ní ostrovní hemenex. V centru zase klasická sportovní strava: těstoviny, bílé maso, rýže.



Váš agent Luděk Mikloško na ostrovech dlouhá léta působil. Bylo znát, že jej v Anglii znají?

Ano, to určitě, všichni ho na ostrovech znají a velice uznávají.



Jak se vám komunikovalo s trenéry? Zvládáte angličtinu?

Docela ano. Běžně jsem rozuměl. Jen někteří Angličané mluví hodně rychle, tak jsem se musel na některá slovíčka více soustředit.

Jet do Manchesteru a nevidět Old Trafford, to by asi byl hřích. Měl jste možnost navštívit anglický svatostánek, viděl jste ligový zápas United?

Na stadionu jsme byli ve čtvrtek, kdy byl zrovna den volna. Šli jsme klasickou prohlídkovou trasu se skupinou návštěvníků. Zápas jsem ale neviděl, protože United hráli shodou okolností dva zápasy venku. Na Watfordu a Arsenalu.



Měli jste čas prohlédnout si i město?

Byli jsme ve městě a je to krásné město, kde jsou Beatles pořád cítit. Na druhé straně je to přece jen hudba mého táty.



V Manchesteru sídlí kromě United také konkurenční City. Byla ve městě vidět rivalita mezi fanoušky?

Všiml jsem si ve městě fanoušků oblečených do barev United, ale že by byla cítit nějaká řevnivost mezi oběma kluby, to určitě ne. V době mého testu hráli venku i City, takže jsem neviděl ani jejich zápas.



Co jste si kromě zážitků a zkušeností ze stáže přivezl?

Od šéftrenéra jsem dostal originální zápasový dres United.



Bylo při vašem pobytu v Manchesteru nějaké tabu. Místo, kam vás trenéři či manažeři United nepustili?

To ani ne. Jen mi Luděk Mikloško říkal, že nemají rádi, když se v areálu moc fotí. Na druhé straně měli sami zájem, aby byl jejich klub prezentován i u nás v Česku a na Slovácku.



Byla zkouška v Manchesteru vaší první zahraniční stáží?

Byl jsem už na týden ve West Hamu United. Tréninkově to byly hodně podobné stáže, ale West Ham je West Ham a Manchester United je Manchester United.



Zkušenosti z Anglie vám určitě pomohou i ve Slovácku. Jak hodnotíte podzimní sezonu v mateřském klubu?

Já jsem spokojený. Odchytal jsem vlastně všechny zápasy, které jsem odchytat mohl za U19 a i když se nám to v půlce sezony po změně trenéra trochu zadrhlo, tak jsme podzim zvládli. Určitě ale máme vyšší ambice, než je deváté místo. Na jaře se musíme vytáhnout výš.



Vybaví se vám ještě začátky kariéry? Jak jste fotbalově ve Slovácku rostl?

Začínal jsem v poli, i když ve věku, kdy jsem začínal, se ještě moc nerozdělovalo na brankáře, útočníky, obránce. Prvním trenérem byl Michal Beran, který mi dal hodně, pokud jde o hru nohama, což je pro dnešního gólmana hodně důležitá věc. Pak jsem se nějak postavil do branky, kde mě to začalo bavit, a k tréninkům v klubu jsem si přidával individuální tréninky s Václavem Chvojkou starším. V kategorii U14 vznikla ve Slovácku pozice trenéra brankářů mládeže a tehdy jsem spolupracoval s Václavem Chvojkou mladším. No a v posledních letech je to už zmiňovaná spolupráce s Petrem Drobiszem a Martinem Juřičkou.



Dá se porovnat práce trenérů ve Slovácku a Manchesteru?

Rozdíl v tréninku není skoro žádný, jen hra je mnohem rychlejší. Brankář musí rychleji přemýšlet, reagovat, pracovat. Tréninkové brankářské metody jsou ale jinak asi na celém světě stejné. A Petr Drobisz je kvalitní, zkušený trenér a brankář, který nám má co předávat. Propastný rozdíl je jen v zázemí a podmínkách. O tom už jsem ale mluvil.