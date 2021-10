,,Po celý průběh zápasu jsme byli lepším družstvem a z Hané jsme si odvezli pohodové vítězství. Byli jsme útočnějším celkem a vytvářeli jsme si také šance. Dařilo se nám v obraně i rychlý přechod do útoku. Bezměrov, který nás ničím nepřekvapil, jsme přehrávali z brejkových akcí. Domácím chyběl klid ve hře,“ hodnotil povedený souboj Jan Gazdík, trenér Uherského Brodu.

Po změně stran už na bezměrovském hřišti kraloval hostující celek. V 62. minutě poslala Uherský Brod do vedení Šotová na 2:1. O tři minuty později skórovala na 1:3 Psotková a v sedmaosmdesáté minutě Juráková upravila stav na konečných 1:4.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.