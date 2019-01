Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Silný Jablonec čeká na fotbalové svěřence trenéra Stanislava Levého ve třetím ligovém kole. Slovácku se na severu Čech zoufale nedaří, poslední výhra je z března 2002, kterou pamatuje ze současného kádru jenom kapitán Veliče Šumulikoski.

OBRÁNCE fotbalistů Slovácka Patrik Šimko. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Jednobodové zablýsknutí přišlo před dvěma lety. Tehdy si po remíze 1:1 odvezlo Slovácko z jablonecké Střelnice bod. Byl u toho i Patrik Šimko, který i přes slušný výsledek nemá na remízu příjemné vzpomínky. „V tom zápase jsem se zranil a musel střídat," povídá krajní obránce modrobílých.

V Jablonci se vám dlouhodobě nedaří. Nesedí vám jejich styl?

Těžko říct, nevím. Taky jsem se na tu bilanci díval. Mají skvělý start do sezony, vyhráli oba zápasy, ale je načase to změnit. Čekám, že liga bude ještě vyrovnanější než v uplynulé sezoně, klidně můžeme v Jablonci vyhrát.

Rozebírali jste v týdnu ještě zápas proti Dukle nebo směřovala příprava už na Jablonec?

Bavili jsme se o tom zkraje týdne. Byli jsme šťastní, že se nám podařilo zápas společnými silami zvrátit. Znovu jsme se přesvědčili, že je důležité bojovat až do konce. Na Spartě se nám to nepodařilo, proti Dukle jsme vyrovnali v poslední minutě, remízu musíme brát.

Proti Dukle jste si také mohl připsat první ligovou branku…

Je to pravda. Měl jsem tam jednu střelu, už jsem ji viděl v bráně, ale nakonec ji jeden z obránců odblokoval. Věřím, že v letošní sezoně ten gól už konečně přijde.

Máte za sebou dva zápasy, na kontě jeden bod.

Nejsme spokojeni. Je jasné, že bychom chtěli šest bodů, ale máme těžké vylosování. Při troše štěstí jsme na Spartě mohli urvat bod, škoda že to nevyšlo. Věřím, že něco urveme právě v Jablonci.

Odehrál jste oba zápasy v základní sestavě. S herním vytížením musíte být spokojený.

To rozhodně. Jen těch bodů mohlo být víc, bylo by to veselejší. Hráli jsme dva zápasy a kopaly se proti nám dvě penalty, to je také škoda. Snad už v Jablonci žádná další nebude.

Vy jste byl u obou penalt. Byly podle vás obě?

Při té proti Dukle jsem bylo kousek od toho, musím přiznat, že byla spravedlivá. Na Spartě jsem ten okamžik až tak neviděl. Ale z videa bylo vidět, že Koši (Tomáš Košút) měl nohu opravdu vysoko, ta penalta byla také.

Část uplynulé sezony jste promarodil, za áčko jste nastoupil jenom k pěti zápasům. Máte ještě nějaké zdravotní omezení?

O víkendu jsem tu měl přítelkyni a zrovna jsme o tom mluvili. Minulý rok v této době jsem byl těsně před druhou operací. Momentálně se po zdravotní stránce cítím výborně, nemám žádný problém. Jsem spokojený, že hrávám v základní sestavě.

Může na to mít vliv i nový trenér Levý?

Určitě ano, každá změna je k něčemu dobrá. Trenér vnesl do kabiny nový vítr. Musím říct, že mně osobně to pomohlo, ale nechci to zakřiknout. Máme za sebou jenom dva ligové zápasy. Nový trenér je určitá změna.

Cítíte, že by to mohla být změna k lepšímu?

Nechci pálit staré mosty, jak se říká. Ale myslím, že je to změna k lepšímu.

Pomůže povinná výhra v poháru, který jste odehráli ve středu proti třetiligovému Uničovu, k posílení sebevědomí před Jabloncem?

Myslím, že ano. Každá výhra je dobrá. Je jedno, jestli je jednoznačná nebo utrápená. Pokaždé se z ní dá něco vzít do dalšího zápasu. Postup přes Uničov nebyl vůbec jednoduchý, soupeř pozorně bránil a chtěl se na nás vytáhnout, ale zvládli jsme to.