Devatenáctiletého stopera Jaromíra Srubka připravila o osm zápasů nečekaná administrativní chyba, kvůli které vynechal půlku podzimní části. Do sestavy celku z Uherského Hradiště se dostal po peripetiích s registrací až na konci září, od utkání se Znojmem už ale nastupoval pravidelně. V sobotu dovedl v pozici kapitána béčko Slovácka k triumfu nad posledním Dolním Benešovem, výhra 1:0 se však nerodila lehce.

„Byl to těžký zápas. Hosté nakopávali dlouhé balony dopředu na velké chlapy, my jsme to všechno museli uskákat, nějak zvládnout, což se nám nakonec podařilo. Jsme rádi za tři body,“ oddechl si rodák ze Slezska.

Čekal jste, že vás bude soupeř tak trápit? Vždyť za vás nastoupilo několik ligových borců …

Je pravda, že zápas nebyl vůbec jasný. Výsledek 1:0 hovoří za vše. Ale zase hosté jenom nakopávali, neměli žádnou rozehrávku, mezihru, nic. Bylo to jenom o dlouhých míčích a soubojích. Kdo do nich šel tvrději a kdo je vyhrál, má tři body.

Souhlasíte, že jste v početní výhodě měli přidat druhý gól?

Je to pravda. Měli jsme územní převahu i šance. Pak jsme ale v době, kdy soupeř hrál v deseti, udělali na kraji hřiště zbytečný faul a šli jsme do deseti taky. Závěr už byl všelijaký.

S podzimní částí asi nebudete spokojený, že?

Nečekal jsem, že to bude tak špatné. Samozřejmě nemůžeme být spokojení s umístěním ani body. Máme za sebou zápasy, které jsme měli vyhrát. Dostali jsme zbytečné góly a některé utkání kvůli tomu nezvládli. V naší situaci musíme brát každý bod.

Jak dlouho jste vůbec ve Slovácku?

Do Slovácka jsem přišel z Baníku v polovině loňské sezony a do té doby jsem tady. V Uherském Hradišti jsem od února.

Proč jste vynechal začátek podzimu?

Ani nevím. (úsměv) Došlo k nějaké chybě na FAČR. Prostě se někdo překlikl. Já se v tom ale moc nevyznám. Prostě jsem se najednou zase stal hráčem Baníku, se kterým vedení Slovácka jednalo. Já jsem přitom tady s kluky normálně trénoval, chodil se dívat na zápasy. Naopak s nikým z Ostravy jsem v kontaktu nebyl.

Jak moc vás to štvalo, že jste nemohl hrát?

Dost. Já jsem hlavně přišel natěšený na první zápas s Kroměříží, že budu hrát. Tak jsem se převlíkl a viděl jsem, že nejsem v sestavě ani na lavičce. V tu chvíli jsem si řekl, že je něco špatně. (úsměv) Pak si mě zavolal trenér Němčický, který mi objasnil situaci a já musel nějakou dobu stát. Nyní jsem rád, že mohu konečně hrát a týmu snad pomáhat.

Ale vy nejste odchovancem Baníku, ne?

Pocházím z Opavy, kde jsem hrával za tamní Slavii. V nějakých devíti letech jsem přestoupil do Baníku. V Ostravě jsem působil až do letošního února.

Co rozhodlo o vašem příchodu do Slovácka?

Mám to sice z domova dál, ale to jsou maličkosti. Volal mi trenér Stýskal, že by měl o mě zájem. V Baníku jsem neviděl budoucnost. Je tam hodně hráčů, navíc sází spíš na zkušenost. Neviděl jsem v Ostravě nějakou cestu, proto jsem zvolil Slovácko, ve kterém vidím určitou perspektivu.