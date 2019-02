Uničov – Fotbalisté Uničova remizovali v posledním podzimním kole Moravskoslezské fotbalové ligy na domácím hřišti s rezervou Slovácka 0:0. Za týden uzavřou podzim předehrávkou prvního jarního kola v Prostějově.

Poslední domácí utkání Uničova před zimní přestávkou jakoby symbolizovalo celou první polovinu sezony. Ne, že by tedy byla v jeho zápasech nouze o góly. Uničov nehrál špatně, ale k tomu, aby tam panovala s podzimem spokojenost, zkrátka něco málo chybělo. O zápase se Slováckem to platilo jakbysmet.

„Musíme tu remízu nakonec brát. Soupeř přijel v silné sestavě s ligovými hráči. Na šance to bylo zhruba 3:2 pro něj. Takže jsme mohli s trochou štěstí vyhrát, ale taky klidně prohrát," říkal po zápase kouč Uničova Zdeněk Strouhal.

V prvním poločase byli blíže ke vstřelení gólu hosté. Holek ovšem z nějakých jedenácti metrů netrefil Uvízlou bránu. Domácí odpověděli střelou Jeřábka po akci Šalamouna, ale také bez úspěchu.

„Mrzely mě především některé brejkové situace, které jsme vlastní nepřesností nedohráli. Jinak bylo Slovácko kombinaci silnější. My jsme se zlepšili až po přestávce. Hlavně v prvních patnácti minutách jsme dali do zápasu trochu víc odvahy a hned to bylo vidět," řekl Strouhal.

Tutovou šanci měl Kyselý, který zůstal sám před Hečou. Krátce nato pálil ze strany i Richter. Brankář Slovácka ale obě šance zlikvidoval.

Slovácko mohlo rozhodnout po skrumáži před brankou. Talentovaný útočník Haša si ale na Uvízla nepřišel. „Tam nás brankář podržel. Druhá půle už byla poměrně vyrovnaná. Pod tlak jsme se nedostávali. Remíza je asi spravedlivá," mínil kouč Uničova.

První polovinu sezony už nehodnotil tak pozitivně. „Dali jsme si cíl uhrát v tabulce pravdy aspoň nulu, což se nepovedlo. Po dnešku jsme mínus tři," konstatoval. „Budeme to muset dohnat na jaře. Šanci máme vlastně hned za týden v Prostějově v předehrávce. I když si musíme uvědomit, že je to jeden z nejsilnějších soupeřů v soutěži," dodal Strouhal.

SK Uničov – 1. FC Slovácko B 0:0

Rozhodčí: Podaný – Černý, Fojt. ŽK: Jeřábek – Holek, Reinberk. Diváci: 198.

Uničov: Uvízl – Juřátek, Vejvoda, Ulma, Koutek – Šalamoun (80. Heinz), Toman – Kyselý (70. Bača), Žmolík, Jeřábek (89. Večeřa) – Richter. Trenér: Zdeněk Strouhal.

Slovácko B: Heča – Reinberk, Břečka, Mezlík, Kubáň – Holek, Trávník (80. Jeleček), Šumulikoski, Volešák – Haša, Havlík (58. Prajza). Trenér: Jan Palinek.