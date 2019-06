Nakonec ale svěřenci trenéra Zdeňka Šebesty v soutěži zůstali a všichni společně si mohli vychutnat oslavy výročí sta let od založení Sokola na předměstí Uherského Brodu, kam v sobotu dorazil ligový Zlín.

„Majitel klubu pan Červenka pochází z Újezdce, hrával tady. A jelikož ševci rovněž slaví sto let, dostalo to přirozenou souvislost a spojitost,“ říká předseda TJ Sokol Újezdec – Těšov Josef Srník.

Známý funkcionář funguje v tělovýchovné jednotě více než padesát let a historii zná jako nikdo jiný. „Stovka je opravdu významné číslo. Mohu říct, že opravdu je co slavit a komu vzdávat čest,“ tvrdí Srník.

Významné jubileum nepokazil ani sestup do nižší třídy. I když Újezdec skončil předposlední, v soutěži se zachránil.

„O to je to lepší, příjemnější,“ uvedl předseda fotbalového oddílu Vladislav Lorenc.

I když funkcionáři nevěděli, jak to nakonec dopadne, už teď se těší na další sezonu v první A třídě. Vedení Újezdce se snaží mužstvo oživit, posílit. „Abychom nehráli dole, ale nahoře,“ usmívá se Lorenc.

První posilu klub představil už v sobotu proti Zlínu, kdy se v domácím dresu objevil Antonín Hráček. Bývalý hráč Strání do Újezdce přichází z týmu Orel Uherský Brod. Druhým nováčkem je Libor Pilka, který se nedávno loučil ve Strání.

„Tým musíme posílit zkušenými hráči. Potenciál mužstva je neskutečný. Na trénink pravidelně chodí šestnáct, osmnáct hráčů. Kluci jsou šikovní, je to ale strašně živelné,“ říká kouč Újezdce Zdeněk Šebesta.

„Byl obrovský rozdíl, když s námi hrál Broňa Červenka. V kvalitě hry se to projevilo. Ten jde bohužel na operaci s křížovým vazem a mladí kluci se potřebují od někoho učit,“ přidává.

I když přehnané ambice na předměstí Uherského Brodu nemají, případnému postupu by se na rozdíl od předchozích let nikdo nebránil. „Tehdy to asi byla chyba,“ míní Lorenc.

Nyní ale na mistrovské boje nikdo nemyslí. Mužstvo si po náročné jarní části potřebuje odpočinout. Oslavy i duel se Zlínem si všichni náramně užili. „Výsledek je až na druhém místě. Já jsem neskutečně rád, že jsme dali gól. To je pecka,“ zářil impulzivní trenér.

Zatímco soutěžní duely emotivně prožívá, tentokrát byl i přes prohru 1:8 v klidu.

„Pro nás to byl svátek, odměna za jarní část sezony, která pro nás byla psychika hrozně náročná. V tabulce pravdy jsme byli snad na posledním místě, doma se jenom prohrávalo. Proto to byla také odměna pro diváky, že to vydrželi a že to s nám přetrpěli,“ pravil Šebesta s úsměvem.

V Újezdci však nemají pouze muže, ale i mládežnická družstva. Radost dělají nejen děti z přípravky, ale i žáci a také dorost. „Teď s tím trochu bojujeme, protože nám odešel silný ročník. Snažíme se v okolí sehnat kluky, abychom dorost zase měli,“ říká Lorenc.

První část oslav odstartovala už 16. února. Tedy přesně čtyři dny před stými narozeninami Sokola v Újezdci – Těšově. A pokračovalo se o víkendu na hřišti, kde se sešli bývalí i současní hráči a také trenéři, funkcionáři. Ti všichni se představili v exhibičním utkání internacionálů. Prostor dostala i domácí přípravka, která vyzvala Bojkovice.

dNávštěvníci akce si mohli zakoupit speciálně vyrobený almanach, víno s logem klubu nebo vlaječku. Odpolední program zakončila volná zábava, kterou si neužili pouze fotbalisté, ale i volejbalisté, stolní tenisté či bývalí členové divadelního odboru.