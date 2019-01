Uherské Hradiště zaplavili fotbaloví fanoušci ze Švédska. PODÍVEJTE SE

Uherské Hradiště /FOTOGALERIE/ – Sverige. Žluté dresy s tímto modrým nápisem dnes zaplaví Uherské Hradiště. Na Slovácko totiž dorazí vlna švédských fanoušků, kteří přijedou podpořit svůj tým ve večerním utkání s Portugalskem. Mistrovství Evropy do 21 let by tak dnes mělo v Uherském Hradišti zažít svůj vrchol, neboť příznivci ze severu Evropy mají v Česku zdaleka nejpočetnější tábor ze všech zúčastněných zemí.

Tisícihlavý dav by měl být pořádně slyšet nejen na fotbalovém stadionu, ale také v centru města. Někteří obyvatelé z toho mají obavy. „Doufám, že k nám přijedou rozumní fanoušci a policie je na případné problémy dostatečně připravena," sdělila Marie Říhová. Její strach je však nejspíš zbytečný. Na utkáních tamní ligy se sice Švédové umí pořádně rozparádit, když hlavně při derby jsou hodně divocí, v Česku ale ukazují výhradně pozitivní tvář. „Chovají se tady velice přátelsky, nebyl s nimi jediný problém. Nevím o žádném incidentu, do kterého by měli být zapleteni. Jsou tady i celé rodiny, fotí se s místními, hrají na ulici fotbal," nechal se slyšet Jiří Fišara, redaktor Deníku z Olomouce, kde Švédové odehráli předchozí dva zápasy šampionátu. Jeho slova potvrdil i mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. „Fanoušci jsou velice dobře organizovaní, vše si řádně vyjednávají dopředu a je s nimi výborná komunikace," uvedl. V Hradišti byl zatím až nečekaný klid, na předchozí duely totiž dorazily jen desítky fandů Portugalska, Anglie či Itálie. Milovníci fotbalu se proto těší, že město konečně zachvátí pravá fotbalová horečka. „Nejspíš se přijdu do města podívat. Jsem zvědavý, jak vypadá takové hromadné fandění ve švédském stylu," prohlásil Michal Bednář. Podle bývalého brankáře 1. FC Slovácko Dušana Melichárka má být na co zvědavý. „Švédští fanoušci skvělí. Je radost sledovat, jak svůj tým podporují. Umí vytvořit fantastickou atmosféru. Navíc si neužívají jen fotbal, ale vůbec celý šampionát. A jak je znám, tak i české pivo. Hradiště se má na co těšit," usmívá se jednatřicetiletý gólman z Velehradu, který ve Skandinávii působil dlouhých sedm let a s Malmö FF dokonce slavil švédský titul a zahrál si kvalifikaci Ligy mistrů. V průběhu dne by se potomci Vikingů měli shromáždit na Masarykově náměstí, kde pro ně organizátoři přichystali odpovídající doprovodný program. „Středa pro nás bude stěžejní den. Jelikož jsme o jejich hromadné návštěvě věděli dopředu, naplánovali jsme ve fanzóně koncert revivalu švédské skupiny ABBA," prozradil ředitel hradišťského Klubu kultury Antonín Mach. Vzpomínka na legendární švédskou čtveřici začne v 18 hodin, po koncertu se fanoušci hromadně vydají na stadion. „Jejich pohyb budeme bedlivě monitorovat a v případě jakéhokoliv protiprávního jednání budeme připraveni zasáhnout," uvedla mluvčí uherskohradišťské policie Milena Šabatová. Kdo nevlastní vstupenku, může přímý přenos utkání mezi Švédskem a Portugalskem sledovat od 20.45 ve fanzóně. Tu by měla v průběhu odpoledne obohatit také atrakce zvaná Snooker ball, která se několik dní pozdržela na své cestě z Číny do Uherského Hradiště.



Autor: Jiří Kordovaník