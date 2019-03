Uherskobrodské fotbalistky podlehly reprezentantkám do 15 let

Fotbalistky Uherského Brodu si přípravu na jarní část zpestřily atraktivním zápasem proti české reprezentaci dívek do 15 let. Konfrontace to pro ně byla velmi poučná, od mladých českých nadějí dostaly čtrnáct branek.

ČSK Uherský Brod ženy - Česká republika WU15 0:14 (0:5) Mladé Češky uspěly i ve druhém utkání na soustředění v Uherském Brodě. Už v pátek zvítězily 5:1 nad kombinovaným výběrem žákyň a dorostenek 1. FC Slovácko a v neděli si připsaly hladkou výhru nad divizními ženami ČSK Uherský Brod. „Soupeř nedosahoval našich kvalit, byly jsme lepší kombinačně, dominovaly jsme i silově v osobních soubojích, ale bohužel jsme se trochu podřídily hře soupeře. Tempo nebylo takové, jaké jsme si představovaly. Soustředění hodnotím pozitivně, povedlo se nám. Hráčky získaly spoustu nových poznatků a věřím, že na sobě budou dále pracovat i s výhledem k reprezentaci WU17. Za měsíc nás čekají dva přípravné duely s Německem, kterému se pokusíme být rovnocenným soupeřem,“ zhodnotila výkon asistentka trenérky české reprezentace Michaela Daněčková. Strání na úvod prohrálo v Rosicích. Rozhodly rohové kopy Přečíst článek › I přes vysokou porážku ocenila reprezentační trenérka Eva Šmeralová výkon domácí gólmanky Kamily Hladíkové, která byla vyhlášena nejlepší hráčkou domácího týmu. Trenér Broďánek Jan Gazdík se snažil na utkání najít pozitiva. „Pro nás to byla velmi cenná zkušenost. Ne každý den si můžete zahrát proti reprezentaci České republiky. Chtěl bych poděkovat prezidentovi našeho klubu panu Hamšíkovi, že nám takový přípravný duel domluvil. Přišlo hodně diváků, hráčky nastupovaly společně s naší přípravkou. Byl to pro nás svátek. Všichni jsme si to moc užili. Akorát ten výsledek mrzí, ale soupeř byl prostě lepší a dal nám fotbalovou lekci," uznal domácí kouč. Změna trenéra pomohla. Fotbalisty Slovácka na úvod jara zdolaly Hradec Přečíst článek › Branky: 45., 49. a 63. Přílepková, 62., 69. a 77. Škodová, 3. a 40. Lusková, 11. a 13. Blinková, 72. a 80. Kochanová, 10. Tenkrátová, 79. Bendová. ČSK Uherský Brod: Hladíková - Jurčová, Natálie Vrábelová, Dvořáková, Martináková - Eliášová, Úrichová, Stojaspalová, Chvílíčková - Kovaříková, Dufková. Střídaly: Gorčíková, Chlachulová, Vidová. Trenér: Jan Gazdík. V dalším přípravném zápase nastoupí Broďanky v neděli 24. března 2019 od 12 hodin na stadionu Na Lapači proti týmu Rakovec Kotvrdovice. (PZ, ham) Mladé Češky uspěly i ve druhém utkání na soustředění v Uherském Brodě. Už v pátek zvítězily 5:1 nad kombinovaným výběrem žákyň a dorostenek 1. FC Slovácko a v neděli si připsaly hladkou výhru nad divizními ženami ČSK Uherský Brod.

