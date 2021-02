Jako bonus byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. „Důležité je, že jsem pomohl týmu k dalším bodům, nula je také příjemná. Byl to těžký soupeř, který hrozil hlavně z brejků. První poločas jsme nehráli moc dobře, naštěstí jsme neinkasovali. Ve druhém poločase jsme převzali aktivitu a zaslouženě vyhráli. Vstřelený gól nás uklidnil, “ okomentoval svůj debut Matouš Trmal, který přiznal lehké napětí. „Ano, byl jsem před zápasem trošku nervózní.“

O svém startu se dozvěděl hned zkraje týden. Měl tedy dostatek času se na zápas psychicky připravit. „Dozvěděl jsem se to už v úterý. V pondělí jsme měli testy na covid a první gólman byl pozitivní,“ uvedl bývalý gólman Slovácka.

Po zápase měl na svůj výkon jen pozitivní ohlasy. „Jasně. Tím, že se vyhraje, tak jsou ohlasy většinou dobré, všichni vás chválí. Chytal jsem po dlouhé době. Každý takový zápas vás někam posune, je to povzbuzení do další práce – je to další motivace,“ přiznal Matouš Trmal.

Už v pátek hraje „Trmalova“ Vitórie další ligové kolo. Nastoupí na stadionu Benfiky Lisabon, jednoho z nejslavnějších portugalských klubů. Právě na Estádio da Luz odchytal jediný předchozí soutěžní duel za Guimaraes v prosincovém čtvrtfinále Ligového poháru. Jeho tým s lisabonským favoritem po výsledku 1:1 vypadl na penalty.

Nastoupí Matouš v pátek k dalšímu zápasu? „Karanténa v Portugalsku trvá deset dnů. Uvidíme, jak všechno dopadne. Bude záležet na trenérovi, pro koho se rozhodne,“ říká na závěr rodák z Hodonic a odchovanec fotbalu v sousedních Tasovicích na Znojemsku.

Právě doma v Hodonicích dobře věděli, že uplynulá neděle mohla být jedna z nejdůležitějších, ve fotbalovém životě pro dvaadvacetiletého gólmana. Nejbližší rodina fandila u televize.

„Ve čtvrtek jsme se dozvěděli, že nastoupí. Sledovali jsme utkání s babičkou a druhým synem Samem doma. Moc jsme drželi pěsti. Strašně jsme si přáli, aby zápas Matymu vyšel,“ přiznala Martina Trmalová, maminka úspěšného gólmana.

Martina Trmalová sledovala zápas pěkně stylově, v dresu portugalského klubu. Stejně jako přítelkyně Matouše Trmala, herečka Anastasia Chocholatá. „Přítelkyně Stázka fandila v Guimaraesi. Měli jsme na sobě stejné dresy jako Matouš, byly to hrozné nervy,“ přiznala na závěr pyšná maminka úspěšného gólmana.