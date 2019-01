Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ – Ke slibovanému okysličení kádru, které avizoval v průběhu jara trenér Slovácka Svatopluk Habanec, zatím dochází velmi pozvolna. Pokud nebudeme počítat navrátilce z hostování, tak nejznámější jméno je Dominik Simerský. Dvaadvacetiletý fotbalista, který mám na svém kontě 21 ligových zápasů. V lize debutoval už v osmnácti letech v dresu brněnské Zbrojovky.

Dominik Simerský. | Foto: Archiv 1. FC Slovácko

Za Brno také nastřádal drtivou většinu svých ligových startů. Prošel mládeží Slovácka, poté vystřídal Brno, Jablonec, Hradec Králové, Znojmo, Olomouc a v uplynulé sezoně působil ve Vlašimi. Ve druhém přípravném utkání proti Znojmu (1:0) odehrál v modrobílém dresu na postu stopera celých devadesát minut.

V dresu Slovácka jste odehrál první přípravný zájem. Jak jste spokojený?

Do zápasu se šlo z plného tréninku, kluci makali celý týden, připojil jsem se k nim ve středu. Zvykal jsem si na nové kluky, takže to bylo takové narychlo, uvidíme, jak bude všechno dál pokračovat. Důležité bylo, že se nikdo nezranil a zápas jsme vyhráli.

Jak dlouho budete ve Slovácku na testech?

To nevím, nedokážu to říct. Odehrál jsem jeden zápas, byl to druholigový soupeř. Ve středu se hraje proti Karviné a o víkendu s Trenčínem, možná se rozhodne už po těchto zápasech.

Oslovil vás přímo trenér Habanec?

Komunikoval jsem s panem Pojezdným (sekretář klubu). Všechno se seběhlo hodně rychle.

Prošel jste akademií klubu, znáte některé hráče?

Některé kluky znám, třeba Vlastu Daníčku, Milana Heču nebo Luboše Kaloudu, ostatní spíš od vidění. Úplně neznámé prostředí to pro mě není.

Kdy jste odešel ze Slovácka?

Působil jsem v klubu od žáků do dorosteneckého věku. Myslím, že to tak bylo v šestnácti letech, potom jsem odešel do Brna. Mám tam dodnes byt, pocházím sice z Otrokovic, ale tam jezdím jenom občas.

Před rokem jste byl na testech ve Zlíně. Proč to nevyšlo?

Trenér Pulpit chtěl, abych tam za každou cenu zůstal. Nakonec se majitelé klubů nějak mezi sebou nedomluvili, takže jsem se vrátil do Vlašimi.

Jste hráčem Vlašimi?

Ne. Momentálně mně skončila smlouva v Jablonci. Ve Vlašimi jsem odehrál uplynulou sezonu, byl jsem tam na hostování.

Hrával jste pravidelně?

Dá se říct, že mimo karetní tresty jsem odehrál všechny zápasy.

Jste připraven i na to, že vám angažmá ve Slovácku nevyjde? Máte i jiné nabídky?

Nic jiného zatím neřeším. O zájmu Slovácka jsem se dozvěděl narychlo, takže jsem další budoucnost nijak neřešil. Vůbec nevím, co by bylo dál.