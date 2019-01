Uherské Hradiště – Velmi prestižní zápas čeká ve čtvrtém kole nejvyšší fotbalové soutěže trenéra 1.FC Slovácko Stanislava Levého. Jeho svěřenci totiž vyzvou pražské Bohemians, kde strávil nejkrásnější léta hráčské kariéry a v roce 1983 dokonce s klokany slavil mistrovský titul.

Trenér 1. FC Slovácko Stanislav Levý. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Určitě jsou to hezké vzpomínky. Během těch devíti let jsme nejen získali titul, ale dostali se až do semifinále Poháru UEFA. Ale to je minulost, my se musíme koukat dopředu a udělat všechno pro to, abychom utkání proti Bohemce zvládli," zdůraznil Stanislav Levý.

1.FC SLOVÁCKO – BOHEMIANS 1905

Sobota v 16 hodin

Rozhodčí: Julínek – Myška, Pochylý

Ligová bilance: 18 zápasů – 9 výher, 5 remíz, 4 porážky, skóre 26:19

Ani jeden ze sobotních soupeřů na tom není po úvodních kolech bodově příliš dobře, jak Slovácko, tak Bohemians ale měly v úvodu těžké soupeře. Modrobílí sahali po bodu na Spartě, doma dovedli alespoň k remíze „ztracený" zápas s Duklou a naposledy překvapili remízou v Jablonci, kde při troše štěstí dokonce mohli i vyhrát. Klokani zatím získali jediný bod, ten ale dokázali urvat v Plzni, takže na Slovácko rozhodně nečeká lehký soupeř.

Pozitivní je, že Slovácko v každém zápase dokázalo vstřelit dvě branky, na druhou stranu ale také hodně inkasovalo. Sedm gólů v síti gólmana Heči není dobrou vizitkou. Kouč proto uvítal opětovné angažování Juraje Chvátala ze Sparty, který vyztuží pravý kraj obrany.

„Je výhodou, že z minulé sezony dobře zná zdejší prostředí," naznačil kouč Slovácka, že by staronová akvizice mohla ihned naskočit do základní sestavy.

Sám Chvátal by se tomu určitě nebránil. „S Bohemians to bude těžké utkání, ale hrajeme doma. Doufám, že nás přijdou podpořit fanoušci, kteří jsou skvělí. Na zápas se těšíme se, musíme ho zvládnout," přeje si slovenský zadák.

K dispozici bude mít trenér konečně i Francise Koného, který doléčil svalové zranění z letní přípravy.

„Jsem rád, že se uzdravil, díky tomu máme do ofenzivy více variant. Většina hráčů je už připravená naskočit, takže máme větší výběr. Sestavu ale definitivně určíme až po posledním tréninku," neodkryl karty Stanislav Levý.

STATISTIKA VZÁJEMNÝCH PRVOLIGOVÝCH UTKÁNÍ MEZI SLOVÁCKEM A BOHEMIANS 1905

Celková bilance: 18 zápasů 9 – 5 – 4, 26 : 19

Domácí statistika: 9 zápasů 6 – 2 – 1, 17 : 9

Venkovní statistika: 9 zápasů 3 – 3 – 3, 9 : 10

Nejčastější výsledky: 1:0 a 1:1 (4×), 2:1 a 3:1 (3×)

Nejvíc branek za Slovácko: 7 – Došek, 5 – Kowalík, 2 – Kordula, Malár a Šumulikoski

Nejvíc branek za Bohemians: 2 – Bartek, Hartig, Kisel a Štohanzl

Největší návštěva na Slovácku: 5.492 – 17. dubna 2010 (1. liga, 1:1)

Největší návštěva v Praze: 5.748 – 18. října 2009 (1. liga, 0:1)

Zajímavosti:

Domácí vzájemný duel 10. března 2012 byl prvním zápasem trenéra Jozefa Webera na lavičce Klokanů., když vystřídal odvolaného kouče Medynského. Zápas vyhrálo Slovácko 3:2. Přestože Bohemians v té sezoně sestoupili, trenér Weber zůstal a s mužstvem se opět vrátil do nejvyšší soutěže.

Lukáš Hartig se dokázal trefit do sítě Slovácka dvakrát a tyto dvě trefy dělí téměř deset let. Nejprve skóroval 27. srpna 2000, když konečný výsledek zněl 1:1. Druhou branku přidal 7. srpna 2010 a byla to branka vítězná. Hrálo se v Edenu a Bohemians vyhráli touto brankou Hartiga 1:0.

V sezoně 2008/09 se oba kluby potkaly ve druhé lize. Bohemka ji vyhrála a v obou vzájemných zápasech neinkasovala ani jednu branku. Naopak Škoda dal dvě a jednu přidal Ibragimov. Za výhry 2:0 v Hradišti a 1:0 v Praze bral pražský klub šest bodů. Jarní duel hraný 9. května 2009 sledovala nejvyšší návštěva ve vzájemných zápasech. V Dolíčku se sešlo celkem 8094 fanoušků a slavili postup svého týmu do 1. ligy.

Hráči Bohemians nikdy nezahrávali proti Slovácku pokutový kop. Naopak Slovácko mělo tuto výhodu hned v pěti případech a ve všech bylo úspěšné. Dvakrát proměnil penaltu Kowalík a Došek, jednou Malár. Na vlastní branky je historická statistika 1:1. Za Slovácko si dal vlastence Meduna (1. 6. 2003) a za Bohemians skóroval do vlastní sítě Žižka (10. 3. 2012).

Nejdelší série Slovácka bez vstřelené branky byla od 17. 4. 2010 do 26. 2. 2011 a trvala celkem 224 minut. Naopak čisté konto se slováckému týmu podařilo držet 234 minut v období 19. 8. 2013 až do 2. 8. 2014.

Slovácko dokázalo vyhrát tři venkovní zápasy s pražskými Klokany. Ovšem ten první se hrál na neutrálním hřišti v Pardubicích 1. 6. 2003, protože hráči Bohemians měli zavřený stadion za inzultaci rozhodčího fanouškem v utkání se Spartou Praha. Druhý vítězný duel se povedl už v Dolíčku a to 18. 10. 2009 a třetí pak 29. 11. 2014, kdy po trefách Doška a Břečky vyhrálo Slovácko 2:1.

Michal Kordula dal ve své české prvoligové kariéře celkem čtyři prvoligové branky. Jednu v dresu Jablonce a tři za Slovácko. Přitom hned dvě byly do sítě Bohemians. Jedna rozhodla o výhře v Praze 1:0 a druhá jen zmírnila domácí prohru 1:3.

Z posledních osmi vzájemných zápasů nebylo Slovácko poraženo hned sedmkrát. Narazilo až v tom posledním, kdy domácí Bohemians dokázali vstřelit během pěti minut dvě branky a rozhodli o osudu utkání.

V předchozích sedmi neprohraných duelech dokázalo Slovácko v Praze jednou vyhrát a dvakrát remizovalo a všechny domácí zápasy dovedlo do vítězného konce. V těchto zápasech vstřelil Libor Došek celkem sedm branek z celkového počtu čtrnácti branek, které Slovácko nasázelo do sítě Klokanů.

Veliče Šumulkoski vstřelil Bohemians dvě branky, které od sebe dělilo dlouhých 134 měsíců! První branky dosáhl 1. června 2003 v 68. minutě a druhý gól vstřelil 2. srpna 2014 v 54. minutě. V obou zápasech svou brankou upravil průběžný stav utkání na 2:0 pro Slovácko.

PAMÁTNÝ DUEL:

FC Bohemians 1905 – Slovácko 0:1 (0:0)

odehraný 17. října 2009 v Praze

První zajímavá situace v zápase byla k vidění až v 37. minutě, kdy se hráči Slovácka dožadovali penalty. Švancara poslal přihrávku na Racka, a ten po kontaktu se Štohanzlem spadl vně pokutového území. Rozhodčí pokutový kop nepískl. V závěru půle měli šanci domácí Klokani, Jindřišek nahrával v pokutovém území Škodovi a ten střílel. Jeho ránu ale zablokoval na roh Němčický a do šaten se tak šlo za stavu 0:0. V 55. minutě byly k vidění dvě nebezpečné akce Bohemians. Nejprve po několikerém přiťuknutí se Štohanzlem střílel zpoza vápna Rychlík, ovšem jen doprostřed brány. Poté už napřahoval v pokutovém území ke střele Hrdlička, ale míč mu od nohy skluzem sebral Randa.

V 69. minutě mělo Slovácko dvě velké šance. Nejprve Kordula z místa penaltového puntíku trestuhodně netrefil branku, poté vydařenou Valentovu ránu zpod břevna bravurně vytáhl brankář Sňozík. Slovácko kopalo jen roh. V 71. minutě své zaváhání Kordula s Valentou napravili. Po rohu Valenta hlavou prodloužil na zadní tyč, kde čekal Kordula, a střelou do prázdné brány rozhodl o cenné výhře Slovácka 1:0.

Branka: 71. Kordula

Žluté karty: Škoda – Urbánek

Rozhodčí: Zelinka – Filípek, Čecháček

Počet diváků: 5 748

Bohemians: Sňozík – Jindřišek, Cseh, Nikl, Rychlík – Bartek (78. L. Zelenka), Hrdlička, I. Hašek (65. Ibragimov), Štohanzl – Škoda, Kaufman (72. Dian). Trenér: Hoftych.

Slovácko: Vašek – Randa, Struhár, Němčický, Urbánek – Racko, L. Zelenka (27. V. Valenta), Kordula, Cléber – Chmelíček (58. Ondřejka), Švancara (86. T. Abrahám). Trenér Mazura.

POSLEDNÍ DVA ZÁPASY:

FC Bohemians 1905 – 1. FC Slovácko 2:0 (0:0)

Odehráno: 19. 3. 2016 v Praze

Branka: 59. Hubínek, 64. Mosquera

Žluté karty: Reinberk, Bolek (oba FCS)

Rozhodčí: Jílek – Pilný, Kříž

Diváci: 4 571

Bohemians: Zlámal – Čögley, Krch, Šmíd, Havel – Švec – Mosquera, Hubínek (90. Akulinin), Jirásek (80. Gajič), Acosta (86. Čížek) – Schick. Trenér: Pivarník.

Slovácko: Heča – Reinberk, Rada, Košút, Civič – Šumulikoski – Biolek, Sadílek (73. Diviš), Valenta (69. Kone), Havlík – Došek. Trenér: Habanec.

1. FC Slovácko – FC Bohemians 1905 1:0 (1:0)

Odehráno: 26. 9. 2015 v Uherském Hradišti

Branka: 35. Diviš

Žluté karty: Civič, Břečka – Šírl

Rozhodčí: Kocourek – Blažek, Vysloužil

Diváci: 3 963

Slovácko: Heča – Kuncl, Hofmann, Břečka, Reinberk – Šumolikoski – Hlúpik (86. Chvátal), Sadílek, Havlík, Civič (74. T. Rada) – Diviš. Trenér: Svatopluk Habanec.

Bohemians: Zlámal – Pauschek, Škerle, Šmíd (68. Hubínek), Šírl – Acosta (81. Bartek), Jindřišek, Gajič, Mosquera – Akulinin (46. Čížek), Schick. Trenér: Roman Pivarník.