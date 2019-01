V neděli statečně vzdorovali lídrovi tabulky, už dnes se pokusí potrápit dalšího kandidáta na mistrovský titul.

Trenér 1. FC Slovácko Stanislav Levý. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Fotbalisty 1. FC Slovácko čeká jeden z domácích vrcholů sezony, do Uherského Hradiště přijede pražská Slavia, která po letech strádání chce s čínským kapitálem v zádech zpátky na vrchol. „Momentálně má asi nejlepší formu ze všech týmů v lize. I my ale hrajeme dobře, věřím, že bude plný stadion,“ těší se na fotbalový svátek trenér Slovácka Stanislav Levý.

1. FC SLOVÁCKO – SLAVIA PRAHA

Dnes ve 20.15 hodin

Rozhodčí: Královec – Moláček, Dobrovolný

Ligová bilance: 29 zápasů – 9 výher, 8 remíz, 12 porážek, skóre 30:35



Zkušený kouč si přeje, aby moc míst na stadionu Miroslava Valenty volných nezůstalo. A přání by se mu mohlo splnit.

„Registrujeme zvýšený zájem. V souvislosti s tím žádáme fanoušky, aby na stadion přišli s dostatečným předstihem. Zápas byl totiž policií vyhodnocen jako rizikový, a proto se dají očekávat důkladnější kontroly u vstupu na stadion. Turnikety budou otevřeny od 18.45 hodin,“ uvedl mluvčí Slovácka Marek Jurák s tím, že zakoupit lístky v den utkání bude na pokladnách stadionu možné od 13 hodin.

„Přestože počasí není ideální, tak chci věřit tomu, že bude vyprodáno. Slavia hraje o titul, měla by být velkým lákadlem, my navíc na jaře taky předvádíme kvalitní fotbal, tak doufám, že atmosféra bude vynikající. Mužstvo by si to zasloužilo,“ podotkl kouč Levý.

Jeho tým naposledy statečně vzdoroval mistrovské Plzni, a přestože si ze Štruncových sadů neodvezl ani bod, hráči opouštěli bojiště se vztyčenými hlavami. Před další výzvou jménem Slavia byl výkon velkým povzbuzením.

„Bylo důležité, že jsme sami sobě dokázali, že se takovým týmům můžeme postavit. Naše hra byla kvalitní, nemáme se za co stydět. Vždyť když se podíváte na statistiky, tak jsme měli větší procentuální držení míče než domácí,“ ocenil Stanislav Levý představení svého týmu.

Navázat na něj bude chtít Slovácko v pátek večer. Stojí před ním ale zřejmě ještě silnější protivník.

„Myslím, že Slavia má momentálně společně s Teplicemi nejlepší formu. Viděl jsem ji osobně v pondělí při utkání s Hradcem a jen to potvrdila,“ připomněl kouč Slovácka výhru 4:0 a bleskově vypočítal největší přednosti soupeře. „Díky vítězné sérii má ohromné sebevědomí. Na všechny posty má dva rovnocenné hráče, je strašně silná při standardkách, zároveň má ale bleskový přechod do útoku a v nouzi si umí pomoct dlouhým balonem na Škodu.“

Přestože sešívaní budou favoritem, šance svého týmu neshazuje. „Od podzimu jsme se výkonnostně posunuli, navíc jsme rádi, když soupeři nejsou zalezlí a hrají s námi otevřenou hru, což Slavia určitě bude. I my ale chceme hrát aktivně, donutit soupeře k chybám,“ plánuje Stanislav Levý, kterému se před atraktivním duelem alespoň částečně vyprázdnila marodka. „Náš kádr je úzký, jsem hlavně rád, že tam nikdo nepřibyl. Trénovat už začali Milan Heča a Juraj Chvátal, u Tetteha s Ťokem to ale zřejmě bude na delší dobu,“ dodal trenér Slovácka.

Statistika vzájemných ligových utkání Slovácka a Slavie Praha v 1. lize



Celková bilance: 29 zápasů 9 - 8 - 12 30: 35

Domácí statistika: 14 zápasů 6 - 4 - 4 22 : 14

Venkovní statistika: 15 zápasů 3 - 4 - 8 8 : 21

Nejčastější výsledky: 0:0 (6x), 3:1 a 2:0 (5x), 3:0 a 1:0 (4x)

Nejvíc branek za Slovácko: 3 - Volešák , 2 - Blaha, Činčala, Došek, Meduna, Ondřejka, Ordoš a Trávník

Nejvíc branek za Slavii: 3 – Piták, 2 – Barák, Janda, Škoda a Zmrhal

Největší návštěva na Slovácku: 6.951 - 24. září 2010 (Slovácko - Slavia 3:0)

Největší návštěva v Praze: 12.382 - 31. srpna 2009 (Slavia – Slovácko 3:0)

POSLEDNÍ DVA VZÁJEMNÉ DUELY

Slavia Praha – 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

odehraný 22. října 2016 v Praze

Branka: 56. Zmrhal

Žluté karty: Břečka, Kerbr, Chvátal (všichni Slovácko)

Rozhodčí: Ardeleánu - Mokrusch, Hrabovský

Diváci: 7 108

Sestava Slavie: Pavlenka - Frydrych, Bílek, Deli, Bořil - Ngadeu - Zmrhal, Hušbauer, Barák (75. Ščuk), Švento (69. Mingazov) - Škoda (90. Souček). Trenér: Šilhavý.

Sestava Slovácka: Heča - Chvátal, Hofmann, Břečka, Chyla (84. Ťok) - Šumulikoski, Daníček - Diviš (74. Tetteh), Havlík, Kerbr - Zajíc (63. Koné). Trenér: Levý.



Slavia Praha – 1. FC Slovácko 5:1 (2:0)

odehraný 8. května 2016 v Praze

Branky: 22. a 42. Barák, 73. Hušbauer, 79. Bílek, 87. Škoda - 72. Diviš

Žluté karty: Košút, Koné, Šumulikoski (všichni Slovácko)

Rozhodčí: Nenadál - Pelikán, Paták

Diváci: 6 011

Slavia Praha: Pavlenka (8. Berkovec) - Frydrych, Bílek, Deli, Bořil - Souček (86. Piták) - Mihalík, Hušbauer, Barák (71. Kenija), Zmrhal - Škoda. Trenér: Uhrin ml.

Sestava Slovácka: Heča - Reinberk, Rada, Košút, Civič - Daníček, Šumulikoski (65. Došek) - Biolek (46. Diviš), Valenta, Havlík (56. Kerbr) - Koné. Trenér: Habanec.