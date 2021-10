/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Ví, že proti Walesu mužstvo zrovna nezaválelo. V ruské Kazani, kde se fotbalová reprezentace postaví v kvalifikaci mistrovství světa Bělorusku, čeká rapidní zlepšení. Trenér Jaroslav Šilhavý pro to udělá, co může - obmění páteční sestavu.

Stadion v Kazani, kde se čeští fotbalisté utkají s Běloruskem. | Foto: Deník/Jiří Fejgl

Tribuny budou prázdné. Mrzí vás to?

I když to není ideální, kulisa utkání je hodně důležitá, nesmíme si to připouštět. Musíme hráče připravit, aby byli zkoncentrovaní, soustředili se na výkon a i bez diváků šli pro tři body.