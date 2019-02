Uherské Hradiště – Na podzim odehrál třináct zápasů, ale ani v jednom nestrávil na hřišti celých devadesát minut. Většinou byl připravený na lavičce jako žolík a střídající hráč. Přesto se třemi góly a jednou asistencí patřil forvard Tomáš Zajíc statisticky mezi nejlepší hráče Slovácka. Zimní přípravu na druhou polovinu soutěže ovšem s mužstvem nezačal. V nelibost trenérů ale neupadl, ani nepřestoupil do jiného klubu. Na sklonku uplynulého roku jej pouze sužovaly zdravotní potíže, takže do plného zápřahu naskočí až za několik dnů.

„Příští týden už bych měl normálně trénovat," plánuje Tomáš Zajíc, který musel v úterý na rozdíl od svých dvaadvaceti spoluhráčů vyměnit hřiště za rotoped.

Dvacetiletý odchovanec klubu má za sebou první půl rok v kádru ligového týmu. A nutno dodat, že si svými výkony hlasitě říkal o základní sestavu.

„Nechtějte po mně, abych se hodnotil, to se musíte zeptat trenérů. Na podzim jsem dal tři branky, takže z tohoto pohledu spokojenost, přál bych si, aby to podobně pokračovalo i na jaře. Doufám, že další branky budou rychle přibývat," přeje si rodák ze Suchovských Mlýnů na Hodonínsku.

Nemoc mu vánoční přestávku pořádně zkomplikovala. „Docela mně to narušilo plány, musel jsem odvolat hory a dva halové turnaje. Od Štědrého dne jsem byl nemocný. Prakticky celé svátky jsem proležel. Vánoce jsem tak strávil především s mojí postelí, sklátila mě nějaká chřipka nebo viróza. Měli jsme individuální tréninkový plán, ale já jsem nemohl ani chodit, natož běhat. Budu muset kluky dohánět," utrousil naštvaně Tomáš Zajíc.

Vánoční dárky mu ale udělaly radost. „Jsem maximálně spokojený. Dostal jsem trenýrky, ponožky, tak jako každý rok," smál se mladík, který strávil poslední den v roce mezi nejbližšími. „Žádný bouřlivý Silvestr se nekonal, byl jsem doma s rodinou," prozradil.

Novoroční předsevzetí do světa ale vypustit nechtěl. „To víte, že nějaké mám, ale nechám si ho pro sebe. To by se pak nemuselo vyplnit," pousmál se Tomáš Zajíc, který bude kouči Levému ze začátku přípravy pár dnů scházet. „Už jsem celkem v pořádku, jsem zdravý, ale ve čtvrtek teprve dobírám antibiotika. Úplně ze začátku se zapojit nemůžu, budu začínat postupně," dodal autor tří ligových branek.

Tomáš Zajíc se tak vyhne kondičním testům, které Slovácko absolvuje na univerzitě v Olomouci ve čtvrtek a v pátek. V případě, že všechno půjde podle plánu, mohl by však zasáhnout už do prvního přípravného duelu, které mužstvo sehraje ve středu 11. ledna od 17 hodin v Dubňanech s divizním Hodonínem. V sobotu 14. ledna se v 11 hodin utkají svěřenci trenéra Levého s druholigovými Vítkovicemi v Uherském Brodě, kde se o týden později odehraje i přípravné utkání s Trnavou, jehož začátek bude ještě upřesněn.