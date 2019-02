Tomáš Zajíc: Jsem zklamaný. Na Dukle jsem chtěl tři body

Specialista na pražskou Duklu, to už mu nikdo neodpáře. Tři zápasy proti Pražanům a tři branky – to je skvělá vizitka Tomáše Zajíce. Už před zápasem v předehrávce 11. kola HET ligy cítil nejlepší střelec Slovácka, že by to znovu mohlo vyjít.

„Musím se přiznat, že jsem na to tak trochu myslel i ve čtvrtek. Zatím to proti Dukle vyšlo pokaždé, takže super. Jsem za to rád,“ povídá Zajíc. Slovácko paradoxně vstřelilo branku po rohovém kopu Dukly a ukázkové nahrávce Koreše na Zajíce. Taková hrubka se nevidí ani na úrovni okresního přeboru. „Doufal jsem, že něco podobného by se mohlo stát a ono se to nakonec stalo,“ popisoval nahrávku protihráče střelec úvodní branky zápasu. Slovácko veze z Julisky bod. Trefil se Zajíc Přečíst článek › Tomáš Zajíc svoji příležitost využil mistrovsky. Balon od Koreše si ještě zasekl, narazil si s Jakubem Petrem, pomotal dva hráče Dukly a zkušeně po zemi k tyči překonal gólmana Radu. Pro útočníka Slovácka to byla desátá ligová branka v kariéře a pátá v letošní sezoně.

Před začátkem podzimu svůj střelecký cíl Tomáš Zajíc tak trošku tajil, ale po třetině soutěže ho prozradil. „Chtěl bych dát v sezoně minimálně deset branek, ale hlavně chci vyhrávat. Když budeme vyhrávat, tak je úplně jedno, kdo ty branky vstřelí.“ Jenže to vyhrávání se svěřencům Michala Korduly v letošním podzimu trošku zaseklo. Zatím mají na svém kontě po odehrání jedenácti kol jedinou výhru. V příštím kole je čeká na domácím trávníku pražská Slavia, která v lize ještě neprohrála. „Na Dukle už jsem věřil, že ten zápas zvládneme a vyhrajeme. Z remízy jsem hodně zklamaný. Chtěl jsem tři body, bohužel to nevyšlo. Proti Slavii musíme všichni podat výkon na hranici svých možností a doufat, že ten zápas zvládneme.,“ dívá se dalšímu ligovému kolu 21letý útočník Slovácka.









Autor: Stanislav Dufka