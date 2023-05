Dobojováno. V bouřlivé atmosféře vyvrcholil na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti Svátek fotbalu, tedy finále McDonald's Cupu 2023. V kategorii A slavili hráči ZŠ Kbely Praha, v kategorii M vyslanci ZŠ a MŠ Veselá a v kategorii B fotbalisté ZŠ Jana Šoupala Ostrava.

Vítězný tým McDonlad´s Cupu kategorie M - ZŠ Veselá. | Video: Břenek Martin

Největší finálové drama přineslo poslední klání kategorie B, tedy žáků čtvrtých a pátých tříd základních škol. V normální hrací době skončil duel mezi ZŠ Jana Šoupala Ostrava a ZŠ Marjánka Praha nerozhodně 2:2, v páté sérii penaltového rozstřelu se však blýskl ostravský gólman Matyáš Turek a rozhodl o vítězství svého týmu.

„Nevím proč, ale věděl jsem, že penaltový rozstřel vyhrajeme. Při poslední penaltě jsem klukům řekl, že poběžíme za gólmanem, který ji určitě chytne. Minulý rok nám to ve finále nevyšlo, jsem rád, že kluci zažili radost z celkového vítězství. U dětí je radost taková ryzí, to bylo super,“ radoval se ostravský trenér Daniel Rygel, který je šéftrenér přípravkových kategorií Baníku Otrava.

Finále McDonald's Cupu: v semifinále je sparťanská škola i domácí naděje

Mezi hlavní strůjce triumfu patřil právě gólman Matyáš Turek. „Moc jsem si to užil, je to velký úspěch, k tomu jsem chytl rozhodující penaltu. Stranu jsem tipoval, trochu jsem tušil, kam půjde. Nekopl to nejhůř, ale ani nejlépe, bylo to v ideální výšce pro gólmana,“ radoval se ostravský brankář.

Třetí příčku v kategorii B vybojovali hráči domácí ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, kteří zdolali 5:3 ZŠ Ohrazenice z Pardubic.

V kategorii M určené poprvé v historii McDonald's Cupu pro malotřídky od první do páté třídy základních škol, zazářili mladíci ZŠ a MŠ Veselá ze Zlínského kraje. Ve finále porazili 4:1 ZŠ a MŠ Skrbeň z Olomouckého kraje. „Přijeli jsme si sem hlavně zahrát a kdyby to cinklo, byli bychom rádi. Jsem strašně moc rád, že to vyšlo,“ culil se člen vítězné sestavy Marek Burian.

Vytvoření kategorie malotřídek její účastníci vítají, určitě šlo o obohacení celorepublikového žákovského turnaje. „Pro nás je to pochopitelně pozitivní věc. Velké školy, které jsou schopné poskládat mančaft z dětí hrajících fotbal, mají velkou výhodu. Nám se naštěstí tento rok sešla i silná pátá třída, měli jsme poměrně vyrovnaný tým, proto jsme vyhráli celý turnaj,“ radoval člen realizačního týmu Veselé a klubový trenér Miroslav Čoček.

Třetí příčku v kategorii M brala ZŠ a MŠ Lukavice po triumfu 3:1 nad ZŠ Hýskov.

Zdroj: Břenek Martin

V nejmladší kategorii A žáků prvních až třetích tříd základních kol slavili hráči ZŠ Kbely Praha, kteří porazili 4:2 ZŠ Mozartova z Jablonce nad Nisou. „Máme velkou radost. Loni jsme na finále nepostoupili, vypadli jsme v posledním zápase a nedostali se do Teplic. Tak jsme sem jeli s tím, že si to konečně užijeme. Museli jsme i ve finále otáčet nepříznivý stav, prohrávali jsme, ale kluci ukázali, že jsou velcí a unesou to, nic nezabalí a bojují dál. Zasloužili si to,“ ocenil své svěřence trenér a učitel v jedné osobě Michal Nebeský.

Finále McDonald's Cupu: Svátek fotbalu odstartoval. Děti přivítal i Kadlec

Dvěma góly se ve finále blýskl jeho svěřenec Daniel Křivák, jemuž na stadionu fandil jeho otec. A o odměně za výhru měl jasno. „Doma budu mít řízky,“ radoval se. „Jde o moje největší vítězství, v závěru jsem měl trochu strach, ale byli jsme podle mě lepší,“ okomentoval finálový výsledek.

Třetí příčku získali v kategorii A hráči ZŠ Sluneční Šumperk, kteří porazili 2:1 25. ZŠ Plzeň.

Výsledky McDonald's Cupu 2023

Kategorie A

Finále: ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou - ZŠ Kbely Praha 2:4.

O 3. místo: 25. ZŠ Plzeň - ZŠ Sluneční Šumperk 1:2.

O 5. místo: ZŠ Kylešovice Opava – ZŠ U Nemocnice Rumburk 12:4.

O 7. místo: ZŠ Sportovní Uherské Hradiště – ZŠ Seifertova Jihlava 4:1.

Kategorie M

Finále: ZŠ a MŠ Veselá - ZŠ a MŠ Skrbeň 4:1.

O 3. místo: ZŠ a MŠ Lukavice - ZŠ Hýskov 3:1.

O 5. místo: ZŠ a MŠ Bolešiny – ZŠ Dohalice 2:7.

O 7. místo: ZŠ a MŠ Global Minded Praha – ZŠ Kolová 4:7.

Kategorie B

Finále: ZŠ Marjánka Praha - ZŠ Jana Šoupala Ostrava 2:2, pokutové kopy 3:4.

O 3. místo: ZŠ Sportovní Uherské Hradiště - ZŠ Ohrazenice Pardubice 5:3.

O 5. místo: ZŠ Sever Hradec Králové – ZŠ Bílá cesta Teplice 5:1.

O 7. místo: ZŠ E. Rošického Jihlava – ZŠ Jiráskova Benešov 0:0, pokutové kopy 2:3.