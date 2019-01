Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ – Pořádně naštvaný přišel mezi novináře domácí kapitán Veliče Šumulikoski. Měl k tomu důvod. Po skvělém prvním poločase se po změně stran Slovácko nedokázalo prosadit.

Veliče Šumulikoski | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Hra působila příliš kostrbatě, ofenziva se nemohla dostat do pořádného zakončení. Vrcholem slováckého zmaru byla neproměněná penalta mladíčkem Ťokem minutu před koncem zápasu.

Byla penalta rozhodující moment zápasu?

Sice tam bylo ještě pár minut, ale řekl bych, že byla.

Proč jste nešel na penaltu vy, jako nejzkušenější hráč?

Tomáš říkal, že si věří, tak šel kopat.

Byl na penaltu určený?

Nebyl určený. Tvrdil, že si věří. Kdo si věří, tak si obyčejně vezme balon.

Šel byste na penaltu vy?

Šel bych.

Asi se mu to nedá vyčítat…

Tak nedá vyčítat… Každý musí mít za výsledek nějakou zodpovědnost.

První půlka byla z vaší strany velmi dobrá. Co se stalo po přestávce?

Někteří hráči si asi mysleli, že už je hotovo. Bohužel, nebylo. My jsme nedali v první půlce tak čtyři pět šancí. To všechno byly gólovky, to rozhodlo. Oni svoje šance proměnili, my jsme naše nedali. Myslím si, že jsme měli daleko víc příležitostí. Ze šesti musíme aspoň tři dát. Zlín nás v druhém poločase trestal, vyhrál zaslouženě.

Myslíte, že by vaše druhá branka rozhodla zápas?

Rozhodně by se hrálo jinak. Druhou půlku jsme zalezli a čekali, co dělá soupeř.

Ze tří derby máte jenom jednu remízu. Štve to?

Tak jasně, potřetí jsme nevyhráli, bolí to. Nejdůležitější je, že nemáme žádné body.

Na necelou půlhodinu nastoupil Tetteh, který přišel na hostování těsně před zápasem. Bude posila?

Těžko to hodnotit, včera byl na prvním tréninku, ale myslím, že pomůže. Škoda, že přišel před derby na poslední chvíli.