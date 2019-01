V lize debutoval loni v květnu. Trenér Stanislav Levý dal mladému stoperovi a odchovanci Slovácka Michalovi Suchému příležitost od první minuty proti Liberci. Šikovný mladík herně nezklamal.

I přes porážku 0:1 podal slušný výkon. Tenkrát ho chválil i tehdejší kapitán Slovanu a bývalý reprezentant Milan Baroš.

Na jaře však jednadvacetiletý rodák z Uherského Hradiště bude nosit dres třetiligového Hodonína, kam zamířil těsně před koncem přestupového období.

„Řešilo se to na poslední chvíli. Po debatě s trenéry jsme se rozhodli, že v současné chvíli je to pro mě nejlepší řešení,“ říká Suchý.

Kabina ligového mužstva se mu neopouštěla lehce.

„Mrzelo mě to hodně,“ přiznává mladý fotbalista. V konkurenci Břečky, Hofmanna, Šimka nebo Krejčího by to však měl velmi složité.

„Trenér Kordula má k dispozici čtyři stopery, já bych byl pátý. Na jaře bych moc příležitostí nedostal. A pro mě je důležité, abych v tomto věku pravidelně hrál,“ ví Suchý.

Podle něj je MSFL lepší soutěží než juniorská liga.

„Přece jenom budu hrát s muži. Já si ji navíc pamatuji jako silovou soutěž. Hodně se v tomto podobá lize. Rychlostně je to trochu níž, ale kvalita je vysoká,“ míní Suchý.

V novém klubu neměl problém zapadnout. V Hodoníně, který trénuje bývalý záložník Brna, Zlína či Slovácka Tomáš Polách, nastupuje spousta fotbalistů, kteří prošli vyhlášenou akademií Uherského Hradiště.

„Je tady spousta kluků i ze Slovácka. Dojíždíme se Zdeňkem Šturmou a Lukášem Křivánkem. Parta je super,“ říká.

Suchý se v týdnu připravuje také s juniorkou Slovácka, do Hodonína dojíždí na zápasy a pár tréninků.

„Hlavní je, abychom co nejdřív zachránili třetí ligu a postupně šli tabulkou nahoru,“ přeje si zimní posila dvanáctého týmu MSFL.

Mladý obránce se fanouškům představil i v sobotním přípravném zápase s Brumovem, který Hodonín zdolal 4:2. Pro Suchého více než příznivý výsledek bylo důležitější, že koleno vydrželo přechod z umělé na přírodní trávu.

„Na prvním soustředění jsem si obnovil zranění kolene, se kterým jsem laboroval od začátku listopadu do konce prosince,“ připomíná Suchý.

Začátek zimní přípravy sice stihl a s týmem odletěl za teplem do Turecka, vazy v koleně ale znovu povolily a mladý zadák musel nohu zase začít zpevňovat.

„Po návratu domů jsem se připravoval individuálně. I proto jsme zvolili tuto cestu přes Hodonín,“ vysvětluje.

Fyzickou kondici neztratil, na jarní část sezony je stejně jako zbytek ligového mužstva připravený velmi dobře. Zatímco Hodonín na první mistrovský duel v roce 2018 stále čeká, Slovácko má za sebou už pět soutěžních zápasů. A kromě výpadku v poháru s Jabloncem většinu těžkých utkání herně i výsledkově zvládlo.

„Příprava byla náročná. Tvrdá dřina se ale vyplácí. Výkony šly po zimní přestávce určitě nahoru. Kluci hrají výborně,“ chválí spoluhráče Suchý.

Rodák z Mařatic si v sobotu nenechal ujít ani domácí duel s Bohemians. Vyrovnaný souboj nakonec rozsekl domácí kapitán Daníček. Slovácko se po šťastné výhře 1:0 dostalo před Brno na čtrnácté místo tabulky.

„Herně patříme k nejlepším týmům v lize. Bohužel dostáváme laciné góly a naopak sami se na každou branku pořádně nadřeme. Věřím, že liga se zachrání a od příští sezony zase půjdeme nahoru. Jsou tam jiné týmy na sestup,“ dodává Suchý.