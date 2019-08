„Těší mě, že jsme to nezabalili a v závěru vstřelili důležitý gól. Minulý týden proti Slavičínu jsme branku nedali, teď jsme se dočkali. Byla to odměna pro fanoušky, kteří nám fandili,“ prohlásil spokojený Gúčik.

Vyřazení ho nemrzelo, snaživý výkon potěšil i příznivce. Strání nezklamalo a hlavně v prvním poločase favorita trápilo.

„Začali jsme trochu opatrně. Jinak ale v první půli byly šance na obou stranách. Soupeř nastřelil tyč, my zase břevno. Chlapci hlavně v úvodní části zodpovědně bránili a vyráželi do brejků. Byl to dobrý fotbal. Hrálo se ve slušném tempu. Soupeř byl dominantní, svoji výkonností je někde jinde,“ pronesl Gúčik.

Pro jeho tým to byla hlavně dobrá škola.

„Zatímco Prostějovští zvládli těžký souboj a ještě měli čas na rozehrávku, u nás to neplatilo. Soupeř se ale fotbalem živí, kdežto my se s ním po práci pouze bavíme. Kluci zaslouží uznání. Pokud bychom vstřelili v první gól, třeba by to byl jiný zápas,“ míní slovenský kormidelník.

Do vedení mohli jít hráči Strání po půlhodině hry, kdy po Ondřejkově výborně zahraném rohu hlavičkoval Frühauf do břevna.

Konstrukce branky v první půli dvakrát pomohla i domácím. Dvakrát orazítkoval tyč Šteigl.

Důležitá chvíle přišla krátce před pauzou. Krajní obránce O. Čaňo zbytečně zatáhl v šestnáctce protihráče a sudí Machálek správně proti Strání nařídil penaltu, kterou hostující útočník Rolinc bezpečně proměnil.

„Byla zbytečná,“ ví nejen Gúčik.

„Opakoval se minulý rok, kdy jsme z pokutového kopu inkasovali branku ve 44. minutě proti Otrokovicím. Nás ale gól z konce první půle nezlomil. Rozhodnutí padlo až po naší fatální chybě a výborně vyřešeném brejku hostí,“ připomněl kouč Strání druhou trefu Prostějova.

Klid Hanákům opravdu dodala až výborně vyřešené brejkové akce, na jejímž konci byl střídající Koudelka.

„Přijeli jsme pro postup a ten máme, roli favorita jsme splnili. Na druhou stranu to určitě nebyl nijak pohodový zápas,“ řekl trenér Prostějova Oldřich Machala.

„Zpočátku nám dělalo problémy užší hřiště a moc jsme se do soupeře nemohli dostat. Po gólu z penalty už jsme ale byli lepší,“ doplnil.

Třetí branku přidal v 77. minutě další náhradník Milan Lutonský.

„Vstřelit nějaké góly a dostávat se do více šancí, to byl jeden z našich úkolů. Stalo se to, ale pořád jsme tam měli dost situací, které jsme neřešili tak dobře,“ soudil Machala.

„Už prvním poločase byly pěkné akce, Šteigl dal dvakrát tyč. Ve druhém poločase jsme pak měli možností ještě víc. Ale kluky musím pochválit, protože cíl jsme splnili,“ zopakoval kouč.

Domácí skóre na konečných 1:3 zkorigovali až v 90. minutě, kdy se prosadil střídající Palík. „Ale vždycky inkasovaný gól mrzí, zvlášť když je zbytečný. Propadl tam centrovaný míč, byl z toho roh, pak ještě jeden a po našem nedůrazu padl gól,“ uzavřel Machala.

MOL Cup, 1. kolo -

FC Strání – 1. SK Prostějov 1:3 (0:1)

Branky: 90. Michael Palík – 41: Jakub Rolinc z penalty, 53. Jan Koudelka, 77. Milan Lutonský

Rozhodčí: Machálek – Nádvorník, Horák

Žluté karty: O. Čaňo – Kotouč

Diváci: 323

Strání: Popelka – O. Čaňo (74. Bruštík), Gardian, Lorenc, V. Čaňo (69. Palík) – Frühauf, Silnica, Hruboš, Ondřejka (69. Kolaja), Holík – Michalec. Trenér: Gúčik.

Prostějov: Mucha – Biolek, Janíček, Kotouč, Kiška – Píchal (46. Koudelka) Korovikov (74. Sus), Střeštík, Pernackij, Šteigl – Rolinc (56. Lutonský). Trenér: Machala.