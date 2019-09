Na jaře v Bojkovicích se blýskl čtyřmi brankami, na hattrick ale čekal poměrně dlouho. Fotbalista Nivnice Radim Straňák se znovu pořádně předvedl až v neděli proti Buchlovicím, kterým v 8. kole krajské I. A třídy skupiny B nasázel tři góly a domácímu týmu pomohl výraznou měrou k jasné výhře 5:0.

Záložník Radim Straňák (na snímku vpravo) se o víkendu blýskl hattrickem do sítě Buchlovic. | Foto: archiv TJ Nivnice

„Hosté kousali pouze ze začátku. Celkem dobře kombinovali. My jsme jim nechali dost prostoru. Po vedoucím gólu už to bylo pouze o nás. Buchlovice si za snahu alespoň jeden gól zasloužily, za rozhodnutého stavu už je to ale moc nebavilo,“ všiml si Straňák.