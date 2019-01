ROZHOVOR / V pohárovém zápase na půdě plzeňské Viktorie rozhodl o postupu Slovácka, když v prodloužení udeřil po standardní situaci. V sobotním zápase však bude Stanislav Hofmann sledovat utkání pouze z tribuny.

Stoper 1. FC Slovácko Stanislav Hofmann. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

Do zápasu nemůže nastoupit kvůli žlutým kartám. „Strašně mě to štve. Raději bych klukům pomohl na hřišti, než to sledovat pouze z hlediště. Bohužel nedá se nic dělat a tentokrát mi nezbývá nic jiného, než držet klukům palce,“ říká hrdina pohárového zápasu.



Kromě Plzně jste dal gól i ostravskému Baníku a měl jste i další šance. Čím to?

Do zakončení se dostávám poměrně často, branek jsem mohl dát určitě víc. Bylo to dobře kopnuté a mně stačilo jen usměrnit míč do sítě. Přirovnal bych to k mé šanci na Bohemce, kde jsem však branku přestřelil.

V Poháru jste Plzeň šokovali. Myslíte, že výhra bude pro vás pro sobotní ligovou „odvetu“ výhodou?

Na jednu stranu je to výhoda, protože je to pro nás psychická vzpruha. Konečně jsme vyhráli, dokázali jsme si, že umíme dát góly a vyhrát. Je to pro nás povzbuzení i pro derby ve Zlíně a pro utkání s Jihlavou. Na druhou stranu po tom pohárovém zápase nás Plzeň určitě nepodcení. Podle mě to bude úplně jiný duel. Navíc Viktorka bude doplněná o reprezentační hráče. O to těžší sobotní ligové utkání bude.



Napadá vás něco, co by na ni mohlo platit?

Plzeň má na míči sebevědomí a určitě k nám přijedou hrát fotbal, což ale budeme chtít i my. Cestou k úspěchu je držet míč a vyvarovat se chyb. Samozřejmě s tím je spojená pozorná obrana. Zároveň musíme být úspěšní v produktivitě. Plzeň má kvalitu a bude to velmi těžké utkání. Nicméně pokud dáme první branku, tak věřím, že máme šanci uspět.

Michal Sladký, Marek Jurák