Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Obránce Slovácka Tomáš Košút před duelem s mistrovskou Plzní věří, že jeho tým může favorita potrápit. Doufá, že přijde hodně fanoušků a pomohou mužstvu k bodovému zisku.

Kdo by nám chtěl dát gól, toho chytím pod krkem, jako by útočníkům soupeře vzkazoval Tomáš Košút (vpravo). | Foto: DENÍK/archiv

Máte za sebou dosti divoké utkání na Bohemians. Jak se na něj zpětně díváte, určitě nešlo úplně o standardní utkání…

Utkání mělo z naší strany dva rozdílné poločasy. V prvním poločase jsme soupeře tlačili, dostávali se do šancí. Je jen škoda, že jsme je neproměnili, protože jsme mohli klidně vést tři nula. Naopak jsme si nepohlídali jednu standardku a dostali zbytečný gól. Druhý poločas byl potom víc nervózní, hra se kouskovala. Naštěstí se nám v desíti podařilo vyrovnat. Mohli jsme bodovat naplno, ale doplatili jsme na naše vyloučení a chyby.

V posledních dvaceti minutách jste hráli o devíti hráčích, přesto jste ubránili cennou remízu. Je to určitě vizitka dobré defenzivní práce, ale co udělala Bohemka špatně, že vás nebyla schopna pokořit?

Začali nakopávat balony, což mně s Honzou (Trousilem) vyhovuje. Všichni jsme ale z té situace byli vyhecovaní a prostě jsme to chtěli za každou cenu udržet.

Spousta médií se více než průběhu zápasu věnovala rozbitému oknu na vedlejším domě, které vysklil po jednom z odkopů Ladislav Martan. Jako malý kluk jste někdy nějaké okno vysklil?

(smích) Ne, ne, zatím se mi to tak jak Laďovi trefit nepodařilo. Byl metr od čáry, chtěl balon odkopnout a zakopl to trošku dál. No a trefil…

Ale vy máte za sebou taky podobnou historku z tréninku, že?

To mám. Při jednom tréninku na hřišti v Sadech jsme měli střelbu, no a já trefil jedoucí auto, kterému míč prorazil čelní sklo.

(V tomto okamžiku přichází Ladislav Volešák a žádá o vrácení nějakého předmětu. Tomáš Košút vytahuje z malé příruční tašky sedadlo na kolo, všichni se zasmějeme, Ladislav Volešák odchází a jede se dál pozn. redakce.)

Vám osobně oproti loňsku vstup do sezony vyšel, chytil jste se v základu a vytvořil stabilní dvojici s Janem Trousilem. Co se změnilo?

Minulou sezonu jsem měl určité zdravotní problémy, takže to možná bylo způsobené i tím. Teď se cítím dobře, snažím se tomu dávat všechno a snad je to vidět.

Blíží se jedno z top utkání sezony, na Slovácko přijede Viktoria Plzeň, která bojuje o základní část Ligy mistrů. Sledoval jste její úterní utkání s Mariborem?

Díval jsem se, ale každé utkání je jiné. Hlavně pro Plzeň jsou teď evropské zápasy hodně důležité. Čeká je ještě odveta, takže se dá čekat, že obmění kádr.

Proti většině útočníků Plzně už jste nastoupil. Který z nich je nejvíc nepříjemný?

To je velmi těžké říct. Tecl je výborný útočník, Wágner má teď formu. Plzeň má na každém postu výborné hráče a my se na ně musíme připravit jako na tým. Nemyslet jen na jednoho hráče, když u nich může dát gól kdokoli. Příkladem je Čišovský, který je nejlepším střelcem Ligy mistrů.

Vy jste zase v současné době nejlepším střelcem Slovácka v lize. S trochou nadsázky neláká vás jít za trenérem, aby vás přesunul do útoku, když se ofenzivním hráčům na Bohemce nedařilo proměňovat šance?

(smích) Musím přiznat, že mě útočení baví, ale jsem odjakživa obránce a budu chtít zůstat stoperem. Když ale můžu pomoct týmu, tak se samozřejmě snažím příležitosti využít a dát gól.

Co lze od utkání očekávat?

Hodně lidí si myslí, že sem Plzeň přijede a bude to mít jednoduché. My ale budeme všem chtít dokázat, že jsme dobrým mužstvem a máme na to. Musíme se snažit předvést co nejlepší hru. Určitě předem nic nevzdáváme, budeme bojovat. Musíme, ale hlavně chceme bodovat.

V kabině je Plzeň asi už dlouho téma číslo jedna…

Je to tak. Samozřejmě jsme si vědomi, že máme málo bodů, a my uděláme vše, abychom v tomto utkání nějaké získali. V sobotu určitě přijde hodně lidí a doufáme, že nám v tomto těžkém utkání pomůžou a povzbudí.