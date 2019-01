Zlínsko - Fotbalisté Bystřice pod Hostýnem míří za návratem do divize. Vydatně jim k tomu ale pomáhají výkony a výsledky konkurentů. Zejména po podzimu druhá Spytihněv se v odvetách hledá, navíc o víkendu doma po dlouhé době pocítila hořkost porážky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Lídr má 11 kol před koncem soutěže na čele náskok již osm bodů!

SPYTIHNĚV - KATEŘINICE 0:1 (0:0)

První poločas patřil domácím, když v úvodní dvacetiminutovce spálili tři tutovky. Dovést k vedení je nedokázali Kašpar ani nejlepší střelec mužstva Ulman. Kateřinice dobře bránily, a když míč doletěl na branku, na místě byl úspěšný gólman Petrnek. Navíc do přestávky byl blízko otevření skóre zápasu Úlehla. Po obrátce už byla hra vyrovnanější, neboť hosté začali více útočit. Rozhodující trefa se zrodila v samém závěru - domácí kopali rohový kop, ovšem odraženého míče se zmocnil soupeř, podnikl rychlý brejk, který úspěšně zakončil zkušený Jaroš - 0:1. Nové vedení Sparty bude muset hledat cestu, jak tým dostat do loňské pohody. Branka: 90. Jaroš. Rozhodčí: Dostálek, 150 diváků. Spytihněv: Hájek - Chaloupka, Sedláček, Večeřa, Kašpar, Barot, Němčák, Krejčí, Horsák, Hubinka, Ulman. Střídali: L. Hoferek, Konečný, Stýblo. Kateřinice: Petrnek - Zubík, Ondra, Olšák, Novosad, Kuzník J., Jaroš, Kotrla, Kašpar T., Úlehla, Cáhlík. Střídali: Kuzník O., Válek, Peredarjuk.

PROVODOV - HLUK 2:0 (0:0)

Do duelu dvou zkušených týmů nastoupili Hlučané bez tří hráčů základní sestavy (Botek, Hlaváček a Zalubil). Na nekvalitním terénu se v první půli hrálo většinou mezi šestnáctkami, přičemž střela domácího Josefíka „lízla“ břevno. Na straně druhé byl blízko gólu Miroš. Po přestávce měli optickou převahu hosté, kteří drželi častěji míč na kopačkách, ale vážněji zahrozil jen O. Machala, jehož „padáček“ skončil na břevně Máčalovy branky. Průběžný stav se měnil až po hodině hry - centrovaný míč si ve vápně zpracoval Slončík a s přehledem skóroval - 1:0. Tentýž fotbalista pojistil vítězství domácích v 83. minutě, kdy po ruce jednoho z hostujících obránců proměnil nařízenou penaltu. Branky: 60. a 83. Slončík 2. Rozhodčí: Valčík, 150 diváků. Provodov: Máčala - Josefík, Hnilo, Hellebrand, Malaník, Březík, Gottwald, Slončík, Gargulák, Hlavňovský, Beňo. Střídali: Švach, Černý. Hluk: Fojtík - Miroš, Machala A., Machala J., Dufka, Zalubil O., Rybnikář, Jurásek, Machala O., Radoch, Šimčík. Střídali: Bachánek, Hanák.

BYSTŘICE p. H. - HOLEŠOV 2:0 (2:0)

Lépe začal duel pro domácí, kteří již ve 2. minutě potrestali váhavost soupeřovy obrany Samsonkem. Postupem času začali zaměstnávat gólmana i hosté a Pavelka musel ve 23. minutě předvést své brankářské umění. O tři minuty později Holešovští zbytečně ztratili míč a opět Samsonek přesnou střelou rozvlnil podruhé holešovskou síť. V závěru poločasu v dobré příležitosti Roubalík hlavou mířil nad Pavelkovu branku. Po přestávce začali Bystřičtí náporem, ale několik dobrých útočných akcí Třasoně jeho spoluhráči nezakončili. Na straně hostí byl nejnebezpečnější Odstrčilík, který měl dvě dobré příležitosti, u domácích pro změnu odmítl hattrick Samsonek, který zahodil dvě šance. Branky: 2. a 26. Samsonek. Rozhodčí: Bělunek, 300 diváků. Bystřice p. H.: Pavelka - Kušík, Tureček, Koutný, Matějka, Juránek, Švrček, Dostál, Kotas P., Třasoň, Samsonek. Střídali: Sumec, Kotas J., Zehnálek. Holešov: Krejčí - Belza, Charuza, Roubalík, Odstrčilík, Křenek T., Křenek J., Marek, Vávra, Barták, Monster. Střídali: Uruba, Frýbort.

NEDAŠOV - VIGANTICE 4:0 (1:0)

To co se nedařilo domácím v předešlých zápasech, to se povedlo v duelu s Viganticemi. Už v první minutě se domácí příznivci radovali ze vstřelené branky po trefě Jiřího Fojtíka. V úvodní půlhodině byla hra vyrovnaná, poté však převzali taktovku Nedašovští, kteří si před přestávkou vytvořili tři příležitosti, ale ani jedna z nich neskončila v síti soupeře. Po změně stran byla hra v poli vyrovnaná, ale domácí měli více střeleckého štěstí a dvěma brankami P. Šuráně a následně i trefou střídajícího D. Nováka přesvědčivě zvítězili. Branky: 48. a 60. P. Šuráň, 1. Jiří Fojtík, 80. D. Novák. Rozhodčí: Prokop, 420 diváků. Nedašov: Šuráň J. - Vaněk M., Fojtík Jar., Novák Jar., Novák P., Cícha, Kolínek, Fojtík Jiří, Šuráň P., Fojtík Jakub, Novák L. Vigantice: Blabla - Porubský, Vokáč J., Kožušník, Ondřej, Galík, Matůš, Melichařík, Náměstek, Štreit, Vokáč R.

LUHAČOVICE - OSTR. N. VES 4:0 (2:0)

V první půli Luhačovičtí svého soupeře přehráli a ve 24. minutě po vtipné narážečce Haldy prostřelil gólmana Bočka Bernátek. Sedm minut před přestávkou nakopl domácí brankář dlouhý míč na polovinu soupeře a po ose Rejda - Halda - Bernátek padla druhá branka. Ostrožané za první půli v útočné fázi nic nepředvedli a brankáře Luhačovic neohrozili. I úvod druhého dějství začali Luhačovičtí aktivněji, ovšem s přibývajícími minutami začal mít navrch soupeř. K vážnějšímu ohrožení brankáře Kuchaře se ale nedostali. Udeřilo tak na druhé straně, když se po rohovém kopu střelou z voleje prosadil domácí Rejda. V nastaveném čase ještě faulovala hostující obrana Košárka a nařízenou penaltu proměnil Lukáš. Branky: 24. a 37. Bernátek, 86. Rejda, 90. Lukáš. Rozhodčí: Vrána, 150 diváků. Luhačovice: Kuchař - Halda, Košárek, Červenka O., Hrnčiřík, Rejda, Bernátek, Červenka D., Ševčík, Kovařík. Střídali: Slezák, Červenka Z., Lukáš. O. N. Ves: Boček - Kadaš, Franta, Kreisl, Čápek, Silnica, Straka, Šálek, Galuška, Pokorný M., Máčala. Střídali: Píštěk, Pokorný L., Voráč.

CHROPYNĚ - VEL. KARLOVICE 4:1 (3:0)

V 11. minutě aktivita domácích vyústila ve faul na pronikajícího Pagáta a Lacina se z nařízené penalty nemýlil. Další branka padla po půlhodině hry, kdy si po centru dezorientovaná obrana Karlovic dala vlastní gól. Chropynští udeřili ještě jednou do přestávky - samostatnou akci zakončil Pagát. I čtvrthodina druhé půle byla ve znamení větší aktivity domácích, zvláště když hned po změně stran upravil na 4:0 Panáček. Po hodině hry se hra vyrovnala a hosté snížili Jurečkou na 4:1 a měli i další příležitost ke zkorigovaní výsledku. V závěru se dostali ještě ke slovu i domácí, ale na stavu se již nic nezměnilo. Branky: 11. Lacina, 41. Pagát, 46. Panáček, 31. vlastní - 65. Jurečka. Rozhodčí: Doležal, 200 diváků. Chropyně: Gajdoš - Hošek, Buksa, Přidal, Pagát, Novák, Lacina, Polášek, Zdražil, Zatloukal, Panáček. Střídali: Přidal, Kolařík, Salajka.

SLUŠOVICE - 1. VALAŠSKÝ FC 2:0 (1:0)

V první půli viděli diváci vyrovnaný boj a jednu branku, kterou zajistil pro domácí po půlhodině Polák, další dobrou příležitost zahodil Čuřík. Po změně stran se nejprve dvakrát do dobré šance dostal slušovický Elšík, pak však postupně začala narůstat aktivita soupeře. Nejblíže vyrovnání byli čtvrthodiny před koncem, kdy situaci hasil gólman Juřík. Slušovičtí se začali více věnovat defenzivní činnosti a podnikali rychlé brejky. Jeden z nich se jim v závěru vydařil, na konci rychlé akce byl střídající Bořutský. Branky: 82. Bořutský, 32. Polák. Rozhodčí: Houdek, 150 diváků. Slušovice: Juřík - Divoký, Bednařík Mil., Elšík, Čuřík, Branek, Šimek, Polčák, Rudolf, Bednařík Martin, Polák. Střídali: Bořutský, Jurek, Žůrek.

VSETÍN - MORKOVICE 1:2 (1:1)

Vsetínští vyrukovali na soupeře s aktivní hrou, ale po čtvrthodině tempo opadlo. Ke slovu se čím dál tím více dostávali Hanáci. Zaslouženě se také ujali vedení brankou Hladkého. Závěr poločasu se ale hrál pod taktovkou domácích a Hajdovi se podařilo vyrovnat. Druhé dějství nabídlo dramatičtější momenty. V 60. minutě zahrál domácí kapitán Nikolén v pokutovém území rukou a výborně pískající sudí Růžička nařídil penaltu, kterou proměnil Majda - 1:2. O minutu později se kopala desítka i na druhé straně. V pokutovém území byl sražen Hajda a domácí měli podobnou výhodu. Jenže Vsetín penalty kopat neumí. V minulém kole zklamal Pavlinec, v tomto duelu A. Kamasovi polovysokou střelu vyrazil gólman Veselý. Domácí hráči se dostali do křeče a Morkovičtí si zasloužené vítězství pohlídali. Branky: 44. Hajda - 31. Hladký, 60. z pen. Majda. Rozhodčí: Růžička, 100 diváků. Vsetín: Šmehlík - A. Kamas, Nikolén, Šuška, N. Němec - Hajda, Pavlinec, M. Kamas, T. Němec - Čuma, Mucha. Střídali: Majnuš, Fojtík. Morkovice: Veselý - Svoboda, Slavíček, Štěpánek, Jablunka, Bleša (89. Sukup), Majda, Hlaváček (21. Šimčík), Handl, Valášek, Hladký (80. Přecechtílek).