Uherské Hradiště - Po čtyřech kolech byly na čele divizní skupiny D dva celky bez ztráty bodu. Po jejich vzájemném souboji už to neplatí. Juniorka Slovácka dokázala vyhrát ve Žďáru nad Sázavou díky Kerbrově dloubáku z 89. minuty.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Alena Burešová

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – SLOVÁCKO B 0:1 (0:0)

V prvním poločase si mužstva nedala vůbec nic zadarmo, bylo se na co dívat. První dvě tutovky měli hosté, Sasín ani Semela ale neuspěli. V závěru poločasu zase podržel zálohu Slovácka dvěma výbornými zákroky gólman Fryšták, domácí pak po Sasínově ráně zachránilo břevno.

Po změně stran už diktovali tempo hry značně posílení hosté. „Gonda, Formánek i Racko zahráli výborně. Tak by to mělo vypadat, ať se mladí od koho učit,“ pochvaloval si trenér Jiří Dekař. Jeho svěřenci domácí Žďár tlačili kýžený gól ale ne a ne přijít. Až v předposlední minutě Semela krásně vyslal Kerbra, který dloubákem přehodil domácího gólmana – 0:1. „Hlavně v první půli to byl hodně těžký zápas, vyhrát jsme si ale zasloužili,“ shrnul Dekař.

Branka: 89. Kerbr. Slovácko B: Fryšták – Polák, Ruman, Formánek, Racko – Gonda, J. Čtvrtníček, Grim, Semela (90. Dolina) – Sasín (68. Pyclík), Kerbr (90. L. Čtvrtníček). Trenér: J. Dekař.