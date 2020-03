„Všichni od vyhlášení stavu nouze pracujeme z domu, máme klasický home office. Pořád je co řešit,“ hlásí Petr Zapletal, trenérský a metodický pracovník Fotbalové asociace ČR pro Zlínský kraj.

„Všichni věříme, že se situace co nejdříve zklidní. Kdy to ale bude, netušíme,“ krčí rameny zkušený 50letý trenér a funkcionář Zapletal, jenž pro FAČR pracuje jedenáctým rokem.

Jak moc změnil koronavir plány vaší práce?

Naštěstí jsem stihnul do konce února ukončit a uzavřít všechna trenérská školení C a B licence. Coby člen komise mládeže FAČR nyní řešíme osudy projektů, které byly pro jarní část naplánované. Nakolik se uskuteční, nebo které se budou muset přeložit. Jako všichni tápeme, nevím, jak se bude vše okolo koronaviru vyvíjet. Co se týče akcí na kraji a okresech, platí to samé. Před startem jara jsme měli naplánované semináře pro trenéry přípravek, žáků a dorostu, které jsou zatím na neurčito odložené.

Neplánujete nějaké projekty on-line?

Zatím ne. Čekáme, jak se vše vyvrbí, jestli a kdy se soutěže rozběhnou. Pokud bude omezení trvat déle, budeme na to reagovat. Jsem ale optimista, tato situace je dočasná a věřím, že se co nejdříve budeme moct vrátit na fotbalová hřiště.



Jak se nyní mají děti chovat?

Obecně to platí pro všechny lidi, takže především dodržovat všechna nařízení vlády. Děti mohou v rámci svých možností doma sportovat, ne jen sedět se založenýma rukama u počítačů a na sociálních sítích. I trenéři by měli poslat svým svěřencům nějaké drobné úkoly na doma, která se dají dělat na zahradě či v pokojíčku. Například posilovací, zpevňovací a protahovací cvičení. Pár minut denně prospěje každému, třeba i u televize či večerníčku.

Dočkají se fotbalisté jarní části?

Chtěl bych být v tomto optimistou. Pokud by se neměly soutěže dohrát, vznikne problém a to nejen sportovní. Začít až novým ročníkem v létě, je krajní ale je jednou z možností. Z reakcí a telefonátů regionálních trenérů cítím, že si všichni moc přejí, aby nás koronavirová pandemie opustila a mohli jsme se vrátit na trávníky.

Kdy by se nejdříve mohlo začít? Bude čas na trénování nebo se začne hrát hned s uvolněním opatření?

Pokud opatření padnou koncem dubna, v květnu se již můžeme prohánět na hřišti. Je pravdou, že s dlouhodobou nečinností nás kondice opustí, ale protože se pořád pohybujeme v amatérském fotbale, dlouho se rozehrávat nemusíme. (úsměv) Sportovní kondice se kvalitním tréninkem vrátí časem, stejně jako technicko-taktické věci. Důležité je mít tu možnost hrát. Horší to může být v profifotbalu, kde jsou nároky na herní projev daleko vyšší, ale bude stačit týden dva, a vše bude v normálu. (úsměv)

Aby se soutěže dohrály, bude se muset hrát i během pracovního týdne. Zvládnou to amatérské kluby?

Jsem přesvědčen, že dvě naše profesionální soutěže se dohrají. I díky zřejmě vloženým hracím středám. V případě výkonnostní kopané bude důležitý termín, kdy se budou moct soutěže zahájit. Tam hrají amatéři, kteří v týdnu mají pracovní a studijní povinnosti. Nějaké vložené kolo asi zvládneme, ale více asi ne.

Kromě Vaší práce trénujete druhý tým krajského přeboru SK Baťov. Jak vypadá situace ve vašem oddíle?Zatím jsou všichni v pohodě a nemám zprávy, že by někdo měl koronavirové problémy. Rodiče dětí, trenéři a hráči všech kategorií dostali zdravotní i tréninkové doporučení. Kluci z áčka dostali tréninkové plány, jsou jim zasílána tréninková cvičení, které plní dle svých možností a jak situace dovolí. Naposledy jsme společně trénovali druhé březnové úterý, od té doby je to již na klucích samotných.