Uherské Hradiště – Tak plnou kabinu snad stadion v Uherském Hradišti ještě neviděl. Na prvním tréninku před nadcházejícím ročníkem Gambrinus ligy totiž trenér 1. FC Slovácko Miroslav Soukup přivítal osmadvacet fotbalistů. Mezi nimi byly i dvě zbrusu nové tváře – Stanislav Hofmann a Jan Martykán.

Chyběl dříve avizovaný Martykánův spoluhráč z Ústí nad Labem Martin Holek, jehož limituje zranění třísla. Hráči se během šestitýdenní přípravy mohou těšit nejen na klasický dril, ale trenér Soukup si pro ně připravil i jednu novinku. K lepší připravenosti by jim měly pomoci „žížaly".

Včerejší ranní lehký trénink a odpolední řízený výběh v Kunovském lese byl pro téměř třicítku fotbalistů jen lehkým vstupem do náročné přípravy. „Trénink jsme zaměřili na aerobní běh, který byl proložený posilováním. V prvních třech týdnech nás čeká intenzivní trénink, který bude doplněn o přípravné zápasy," naznačil Miroslav Soukup, podle kterého se letošní příprava nebude příliš lišit od těch předchozích.

Jednu novinku si však na hráče nachystal. Dynamiku a rychlost by jeho týmu měly pomoct vylepšit žížaly.

„Jde o speciální pomůcky, které by měly každým dnem dorazit. Dají se použít jak při hře, tak při kondičních cvičeních. Bude to takové zpestření, oživení" prozradil Miroslav Soukup a pak se rozpovídal. „Všichni víme, že existují speciální návleky se závažím na kotníky nebo na ruce, které by měly ztížit pohyb hráče. Nevím, jestli je to úplná novinka, zatím jsem to ale nikde neviděl. Objevil jsem dvouapůlkilové opasky – je to jakási žížala naplněná pískem, která se utáhne kolem pasu. Výhodu vidím v tom, že se s tím dá jak běhat, dělat odrazová cvičení, tak i hrát fotbal, což se zátěží na nohy nebo vestou nejde," popsal novinku Soukup, který má v záloze ještě brzdící padáky nebo gumové pásy.

V kabině Slovácka byste oproti loňské úspěšné sezoně nenašli pouze tři hráče. David Pavelka se vrátil z hostování do mateřské Sparty, pokud však v rudém týmu v přípravě neuspěje, ve hře je i jeho návrat do Uherského Hradiště. Vedení klubu se pak už s předstihem rozloučilo s Miroslavem Filipkem, prodloužení smlouvy nenabídlo ani Vítu Valentovi.

Valenta možná skončí s fotbalem

„Rozhoduji se, jestli budu ve fotbale pokračovat na profesionální úrovni. Dostal jsem totiž velice lákavou pracovní nabídku. Mám rodinu a v mých letech už se člověk musí dívat dopředu," překvapil teprve devětadvacetiletý Valenta, jenž by přitom s nalezením nového působiště zřejmě neměl potíže. Laso mu přisvištělo například z Brna, odkud mu volal někdejší parťák ze Slovácka Petr Švancara. „Hrát v Brně by mě určitě lákalo. A nejenom proto, že je tam Švanci. Určitě tam bude po fotbale hlad, navíc je to i kousek od Hradiště," nechal se slyšet odchovanec Slovácka, kterému se rýsuje i možné angažmá i v Rakousku. „Zatím ale opravdu nevím. Rozhodnout se chci do konce června," uťal jakékoliv spekulace.

První den slovácký „pracovní mundůr" obléklo pětadvacet hráčů do pole a tři gólmani.

„Z nových tváří s námi dnes začali trénovat Stanislav Hofmann s Janem Martykánem. Dále s námi začali přípravu hráči, kteří v minulé sezoně byli na hostováních," prozradil trenér Miroslav Soukup. Zatímco příchod defenzivně laděného Hofmanna z Mostu je už dlouho známou věcí, u ofenzivního záložníka Jana Martykána zatím ještě není ruka definitivně v rukávě. „V tuto chvíli řešíme poslední finanční detaily. Věřím, že všechno dobře dopadne a Honza u nás zůstane. Je dlouhou dobu vůdčí osobností Ústí, pozoroval jsem ho už v době, kdy hrál proti nám ligu. I teď podával výborné výkony, pomohl k suverénní jízdě Ústí do ligy," nechal se slyšet trenér Slovácka.

Na testy přijedou Kypřan a Ghaňan

Ten dá šanci i kvartetu fotbalistů, kteří uplynulou sezonu odehráli na hostování v druholigových klubech – Jaroslavu Starému, Radku Szmekovi, Zdeňku Šturmovi a Milanu Kerbrovi. Návrat hlásí i rekonvalescent Lukáš Fujerik. „Měl by už trénovat naplno, uvidíme, nakolik ho to zranění ještě může limitovat při práci s balonem," podotkl na adresu velkého smolaře Soukup.

Od středy se budou o modrobílý dres rvát i dva zahraniční fotbalisté. „Na oba máme velmi dobré reference. Dvacetiletý kyperský útočník hraje tamní ligu, dal v ní několik branek. Dvaadvacetiletý Ghaňan byl měl být klasickým ofenzivním motorem mužstva. V minulé sezoně hrál ghanskou ligu, má ale zkušenosti i z Evropy," nabídl stručné vizitky možných posil Miroslav Soukup, jména však odtajnit nechtěl.

Slovácko se bude v následujících dnech připravovat v domácích podmínkách. První přípravné duely čekají modrobílé už v sobotu, kdy zajíždějí ke dvojzápasu na Slovensko do Nitry.