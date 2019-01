Uherské Hradiště – Jednu z vytoužených posil dostal trenér 1. FC Slovácko Svatopluk Habanec. Na kraj zálohy se klubu podařilo získat Jaroslava Diviše, který v posledních třech a půl letech oblékal dres Senice. Za tu ve slovenské Corgoň odehrál 108 ligových utkání, v nichž zaznamenal 24 branek.

Jaroslav Diviš. | Foto: 1. FC Slovácko

„Jsem velice rád, že se vedení klubu povedlo tento přestup zrealizovat. Na kraji zálohy máme problém, který ještě prohloubily zdravotní problémy Hlúpika a Biolka. Jarda by ho mohl vyřešit. Je to rychlostní typ hráče, který navíc umí dát gól, což je velké plus," přivítal novou posilu s otevřenou náručí Svatopluk Habanec.

Odchovanec fotbalu v Poštorné už ve Slovácku krátce působil, v sezoně 2006/07 dokonce odehrál jeden ligový zápas. O tři roky později si připsal jedenáct startů za Liberec, gólově se ale v české nejvyšší soutěži zatím neprosadil. Zpět do Uherského Hradiště se těší.

„Slovácko hledalo pravého záložníka a jednou z alternativ jsem byl i já. V týmu znám více kluků, jelikož jsem z Břeclavi, vracím se prakticky domů. V české lize jsem toho zatím moc neodehrál, na novou fotbalovou výzvu se tak velice těším," nechal se slyšet Jaroslav Diviš.

Sedmadvacetiletý záložník, který si v Senici vyzkoušel i Evropskou ligu, měl podle informací Deníku podepsat ve Slovácku smlouvu na rok a půl s následnou opcí. Poprvé se fanouškům představí v přípravném utkání s Trenčínem, které se na staroměstském Širůchu hraje v sobotu od 11 hodin.

Kouč Slovácka na začátku přípravy prohlásil, že by si přál posílit právě kraj zálohy a také útok. Druhou polovinu úkolu se však zatím plnit nedaří. Vyhlédnutý Hynek Prokeš zřejmě z Frýdku-Místku definitivně nepřijde. „Jednání uvízla na mrtvém bodě, podmínky Frýdku jsou pro nás neakceptovatelné," poznamenal Savtopluk Habanec. Jestli už má na mušce někoho jiného, nechtěl prozradit.

Osmý tým Gambrinus ligy včera odehrál další přípravné utkání, v Senici porazil Žilinu 2:1. „Potkala se dvě mužstva, která vyznávají podobný herní styl. V první půli měl mírně navrch soupeř, po změně stran jsme ale diktovali tempo hry my a jsem rád, že se nám převahu povedlo vyjádřit i brankově," okomentoval obrat v utkání slovácký lodivod.

Žilina – 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 38. William – 53. z pen. Holek, 76. Košút. 1. FC Slovácko: Melichárek – Reinberk (60. Daníček), Mezlík (60. Košút), Rada (60. Trousil), Kuncl (60. Šimko) – Ondřejka (46. Kerbr), Petr, Havlík, Šumulikoski (60. Bartoš), Prajza (60. Valenta) – Holek (60. Došek). Trenér: S. Habanec.

Rozhovor s Jaroslavem Divišem čtěte v pátečním vydání.