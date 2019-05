Propagačním zápasem na hřišti vítěze základní třídy Uherskohradišťska začali herní přípravu fotbalisté Slovácka.

„Je to pro tento vesnický klub svátek. Co se týká nás, tak je to o tom, abychom ten ligový fotbal přenesli na vesnice. Divák má možnost vidět v akci prvoligové hráče. Je to svým způsobem propagace fotbalu," hodnotil vystoupení Slovácka asistent trenéra Jiří Dekař.

Hlavní kouč Stanislav Levý se bude muset v úvodu přípravy obejít o záložníka Marka Havlíka, který byl překvapivě na poslední chvíli povolán do reprezentačního výběru Lvíčat na EURO U21, které v pátek odstartovalo v Polsku.

„Bylo to pro mě příjemné překvapení. Samozřejmě jsem rád, že se nakonec můžu šampionátu zúčastnit," řekl pro klubový web Havlík, který v sobotu dopoledne odcestoval do polských Tych.

Na první gól čekali diváci necelé tři minutky. Skoré otevřel Tomáš Ťok. Domácí, kteří si na dvanáctý celek uplynulé ligové sezony pozvali posily, inkasovali do poločasu dalších šest branek. Střelecky zářil v první půlce Filip Kubala, trefil se třikrát. Branku dal i španělský Viktor Armero, který je v klubu na testech.

Po změně stran došlo ke hromadnému střídání na obou stranách. Slovácko dodrželo normu z první půlky a dalšími sedmi góly uzavřelo účet propagačního zápasu. Dva góly zaznamenal i Tomáš Vasiljev, možná posila z třetiligového Uničova.

Druhé utkání v přípravě odehrají svěřenci trenéra Levého v sobotu 24.6. Soupeřem jim bude na staroměstském Širůchu slovenský klub Vion Zlaté Moravce. Začátek utkání je 11 hodin.

TJ Sokol Jankovice – 1. FC Slovácko 0:14 (0:7)

Branky: 3. Ťok, 15., 21., 43. Kubala, 30. Navrátil, 32. Sadílek, 35. Armero, 47. Machalík, 51. a 78. Vasiljev, 61. Šimko, 66. Zajíc, 85. Hofmann, 89. Biolek.

1.FC Slovácko: Heča – Prajza (46. Juroška), Reinberk (46. Hofmann), Břečka (46. Palinek), Chýla (46. Šimko) – Sadílek, Daníček (46. Chvátal), Ťok (46. Machalík) – Navrátil (46. Biolek), Kubala (46. Zajíc), Armero (46. Vasiljev). Trenér: Stanislav Levý.