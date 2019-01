Uherské Hradiště - Po reprezentační vložce se stadion Miroslava Valenty vUherském Hradiště opět zaplní „pouze“ kvůli české nejvyšší soutěži. Slovácko přivítá Teplice, které letošním ročníku Gambrinus ligy ještě neprohrály. Změní se vneděli večer uSeveročechů nula vkolonce porážek na jedničku?

SLAVIA PRAHA – 1. FC SLOVÁCKO

neděle 19.00

bilance: 14 zápasů, 2 výher, 9 remíz, 3 porážek, skóre 14:13

Domácí fotbalisté budou mít proti Teplicím obrovskou motivaci. Budou jim totiž chtít vrátit porážku z prohraného finále Poháru ČMFS, navíc budou chtít odčinit ostudné vypadnutí z letošního ročníku pohárové soutěže.

„Vyřazení nám určitě nalomilo psychiku. Šanci dostali hráči, kteří na tu prvoligovou čekají. Někteří ale neodevzdali ani průměr toho, na co mají, a tak se jim další šance vzdálila. Mrzí mě třeba Cleber, který měl proti diviznímu soupeři kralovat,“ vrací se trenér Josef Mazura k nečekanému kolapsu v Třebíči, který ovšem kvůli zdravotní indispozici na vlastní oči neviděl. „Nešlo o nic vážného. Vynechal jsem jen tři tréninky a zápas v Třebíči. Ne, že by to se mnou dopadlo jinak, ale mrzí mě, že jsem tam nemohl být,“ dodal kouč Slovácka.

Nováček by do utkání mohl nasadit zbrusu novou akvizici, kterou e ve čtvrtek odpoledne stal brankář Petr Vašek, který přišel z Baníku Ostrava. Zkušený, 189cm vysoký gólman, který v nejvyšší soutěži odchytal 126 střetnutí, na Slovácku podepsal smlouvu na dva roky. Vedení hradišťského klubu se tak rozhodlo vyřešit problém mezi tyčemi, který nastal zraněním jedničky Miroslava Filipka.

„Jeho zranění se ukázalo vážnější. Bude trvat několik týdnů, než se po sejmutí sádry a nezbytné rehabilitaci dostane znovu do brány. Proto jsme chtěli dvojici Kubásek – Heča, které zkušenosti z nejvyšší soutěže chybí, doplnit o ostříleného borce. S Filipkem po jeho uzdravení samozřejmě počítáme a s Vaškem by měli vytvořit vyrovnanou, kvalitní dvojici,“ řekl k příchodu třicetiletého gólmana ředitel 1. FC Slovácko Vladimír Krejčí.

Problémy se sestavou ale budou mít domácí trenéři v poli. Dvoutýdenní reprezentační pauza totiž ještě víc zaplnila marodku mužstva, na kterou se přidal k již zmíněnému Filipkovi, Perůtkovi a Fujerikovi přidali také Kubáň s Chmelíčkem. Když se k tomu přičte distancovaný Švancara, je více jak čtvrtina kádru mimo hru. Především se zcela rozpadlo úderné duo Švancara – Chmelíček, které doposud obstaralo sedm z osm branek týmu.

„Nedá se nic dělat. Teď to vychází na duo Smetana – Ondřejka,“ povzdechl si trenér Josef Mazura, kterého rovněž může strašit i výborná forma Teplic. „Poslední zápasy odehrály velice dobře. Opírají se o stabilní sestavu,“ vypichuje domácí kouč jednu z předností severočeského týmu, který letos na venkovních hřištích dvakrát zvítězil a jednou remizoval.

Na Slovácko proto přijede s cílem opět neprohrát. „Budeme chtít na naše předchozí výkony navázat i nyní,“ potvrzuje trenér Teplic Jiří Plíšek, který si ale uvědomuje i sílu domácích. „Od finále poháru kádr posílili především v ofenzivě, kde mají hodně šikovných a rychlých hráčů, na které spoléhají,“ upozornil Plíšek, který ve Slovácku před časem krátce působil.

Předpokládaná sestava Slovácka: Vašek – Randa, Struhár, Němčický, Urbánek – Gonda, Kordula, Valenta, Cleber – Ondřejka, Smetana.