„Škoda začátku druhého poločasu. Tam jsme zaváhali, udělali dvě chyby, které soupeř potrestal. Výsledek není pěkný, ale na konci jsme si ověřili, že se Spartou hrát dá,“ říká trenér fotbalistek Slovácka Petr Bláha.

Domácí kouč věřil, že Moravanky mohou ligového lídra potrápit. „Před utkáním jsem říkal, že když se nám všechno sejde a podáme stoprocentní výkon, se Sparty se nemusíme bát a klidně jí můžeme nějaké body vzít. Realita taková byla. Holky byly nervózní, utkání se jim nepovedlo podle mých představ. Bohužel jsme udělali hloupé chyby, což rozhodlo,“ povzdechl si Bláha.

Pražanky byly od začátku fotbalovější i nebezpečnější a v 17. minutě se po rohovém kopu ujaly vedení. Hlavou se prosadila neobsazená Pochmanová. „Je to velká chyba. Nechali jsme ji tam úplně volnou,“ zlobil se Bláha.

Jinak hráčky Sparty další velké šance ke skórování v první půli neměly. Pokus Vyštejnové šel těsně vedle, jinak domácí tým velice dobře bránil. Směrem dopředu ale nijak nebezpečný nebyl. Střela Dvořáková skončila mimo.

Klíčové chvíle přišly až po přestávce. V úvodu druhého poločasu se po rohovém kopu prosadila důrazná Lucie Martínková. Brankářka Růžičková nedokázala balon udržet a bylo to 0:2. Vzápětí zahrála ve vlastní šestnáctce stoperka Jelínková a hlavní rozhodčí ukázala na penaltový puntík. Penaltu s přehledem proměnila Martínková a bylo to 0:3. „Za tohoto stavu už se nám hrálo těžko. Na druhé straně holky zbytek utkání odmakaly. Začaly soupeřky napadat a dostávat se do zakončení.

Sparta na konci měla problémy s rozehrou, alespoň ten jeden gól jsme si zasloužili,“ uvedl Bláha.

Čestný úspěch Slovácka zaznamenala v 88. minutě důrazná Krejčířová.

Více toho domácí hráčky v rušném závěru nestihly. „Myslím, že jsme mohli být ještě víc aktivnější a odvážnější, Spartu dostat trochu víc pod tlak. Ale na konci jsme dokázali, že se Spartou za určitých okolností dokážeme sehrát rovnocennou partii. Myslel jsem ale, že soupeře potrápíme trošku víc,“ dodal Bláha.

První ženská liga má nyní reprezentační přestávku. Hned po ní vyzvou fotbalistky Slovácka na domácím stadionu Slavii. Utkání se hraje v neděli 27. září od čtrnácti hodin.

I. liga žen, 4. kolo

1.FC Slovácko - AC Sparta Praha 0:3 (0:1)

Branky: 88. Krejčířová – 47. a 57. z penalty L. Martínková, 17. Pochmanová

Rozhodčí: Hanáková – Bystroňová, Koryčanská (Vysloužil)

Žluté karty: Jelínková – Sonntagová

Diváci: 355

Slovácko: Růžičková – Blethenová (74. Příkaská), Sedláčková, Jelínková, Janků (82. Janků) – Holá (60. Molková), Janíková (82. Furiková), Krejčířová – Dvořáková (60. Waltrová), Dubcová, Friedrichsová. Trenér: Bláha.

Sparta: Sloupová – Vyštejnová (82. Dědinová), Bertholdová, Odehnalová, Dlasková - Bužková (46. Šubrtová), Sonntagová, Nepokojová (46. Ondrušová) – Ringelová (82. Koubová), Pochmanová, L. Martínková (92. Kotrčová). Trenér: Masaryk.