Praha /FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ - Fotbalisté 1. FC Slovácko vstoupili do jarní části sezony porážkou na půdě vedoucí Sparty 0:1. O jediný gól se už v první minutě postaral útočník Andrej Kerič a Spartě zajistil devátou výhru nad Slováckem za sebou. Celek z Uherského Hradiště tak zůstal s 23 body na devátém místě.

SPARTA PRAHA - 1. FC SLOVÁCKO 1:0 (1:0)

Zatímco Sparta v minulém utkání v Jablonci z první akce soupeře inkasovala, tentokrát úplně stejně zaskočila Slovácko. Po autovém vhazování Vidličky se Kerič už ve 45. vteřině postaral o nejrychlejší gól letošní sezony. Sparťané pak při gólové oslavě zvedli ruce k nebi, aby gól věnovali nedávno zesnulému místopředsedovi klubu Lukáši Přibylovi.

Kouč Slovácka Miroslav Soukup byl po porážce zklamaný z toho, že Jihomoravané Spartě hlavně začátek zápasu usnadnili vlastní bojácností. „První poločas neměl parametry, bylo to z naší strany bez šance, pasivní a po zásluze jsme prohrávali. V hráčích ta ustrašenost před zápasy na Spartě asi pořád je,“ řekl Soukup, jehož tým se Spartou prohrál už podeváté za sebou.

Slovácko začalo hrozit až po změně stran. Deset minut po poločase zachránil Pražany Švenger, když lapil jasnou šanci Ondřejky. Útočník chvíli poté vyhlídky svého týmu na možný bodový zisk hodně ohrozil, když po zákeřném faulu na Krejčího viděl v 62. minutě červenou kartu.

Trenér Soukup poté stejně jako Hašek kritizoval Ondřejku za jeho zákeřný zákrok, kterým prý Slovácko zásadně oslabil. „Faul přišel ve chvíli, kdy jsme se začali zvedat a být nebezpečnější. Ondřejka měl navíc pět minut předtím velkou šanci. Pak udělá něco, co nesnese omluvu. Byla to pro nás rána, mrzí mě, že se to Krejčímu stalo. S Ondřejkou si to vyřídím po své linii a určitě mu bude mít co říct i celý kolektiv,“ prohlásil Soukup.

„Mrzí mě, že se to stalo. Šel jsem do souboje s cílem získat míč a vzešla z toho taková věc. Nechtěl jsem Krejčího takhle trefit, nedokážu si to vysvětlit,“ řekl pak Ondřejka.

Branka: 1. Kerič. Rozhodčí: Jech Pospíšil, Urban. ŽK: Kweuke, Sionko, Pamič, Švenger, Matějovský Trousil, Kubáň, Došek. ČK: 62. Ondřejka (Slovácko). Diváci: 8362.

Sparta: Švenger Vidlička, Zápotočný, Jarošík, Pamič Sionko (57. Kadeřábek), Matějovský, Holek, Krejčí (67. Slepička) Kerič (90. Grajciar), Kweuke. Trenér: Hašek. Slovácko: Filipko Mezlík, Trousil, Košút, Kubáň Volešák (74. Hlúpik), Daníček (79. Čtvrtníček), Kordula, Valenta Došek, Ondřejka. Trenér: Soukup.

Smutný stoper Tomáš Košút: Gól Sparty beru na sebe Uherské Hradiště - Nejmladší obránce Slovácka Tomáš Košút (na snímku) se na zápasy proti Spartě vždycky těší a zažívá mírné chvění. Právě z letenského klubu totiž do Uherského Hradiště před dvěma roky přišel. Úvod zápasu svěřencům trenéra Soukupa vůbec nevyšel, už po pětačtyřiceti vteřinách lovil Filipko míč ze své sítě. „Byl to vůbec nejrychlejší gól, co jsem od soupeře inkasoval,“ smutně hlesl po zápase 22letý fotbalista. Byl pro vás rozhodující gól velký šok? Tak šok…bylo to hlavně strašně rychlé. Sparta házela aut, ke mně přišel Janošík, balon letěl přímo na nás a oba jsme skákali do souboje. Nějak to propadlo až ke Keričovi, který bohužel vstřelil branku. Gól beru na sebe, stoper nemůže prohrát ve vápně hlavičkový souboj. Vyčetl vám inkasovanou branku trenér Soukup? Ne. Trenér těsně po skončení zápas nehodnotí. Zákrok Matějovského na Volešáka volal po červené kartě. Souhlasíte? Nejsem na hřišti od toho, abych to posuzoval. Faul to rozhodně byl, ale záleží na rozhodčím, jak to vidí a posoudí. První poločas měla Sparta převahu, ale pak jste se viditelně zlepšili. Jaké byly pokyny trenéra? Věděli jsme, že pokud podáme všichni nadprůměrný výkon, tak klidně vyrovnávací gól můžeme dát. V minulé sezoně jsme na Spartě také prohrávali a dokázali vyrovnat. Trenér nás nabádal, ať hrajeme naši hru. Zhruba po hodině hry vás ale oslabil Ondřejka zbytečným faulem… No právě, hra se začala vyrovnávat, vypracovali jsme si i nějaké šance a dostaneme hloupou červenou kartu. Byl to od Venci zkrat, neměli jsme pro to moc pochopení. Pustili jste se do něj po zápase v kabině? O tom, co se dělo v kabině, nechci mluvit. Venca si uvědomil, že udělal chybu. V poslední minutě zápasu šel do vápna soupeře gólman Filipko, věřil jste ještě ve vyrovnání? Věřil jsem do posledního hvizdu, ve fotbale je možné všechno. Chtěli jsme udělat maximum, abychom dali vyrovnávací gól. Ale to se nakonec nepovedlo. (std)

ČTK