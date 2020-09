Návrat bývalého reprezentanta Milana Petržely do Vyškova se nekoná. Středeční utkání 2. kola MOL Cupu se totiž neuskuteční. Přední tým MSFL kvůli velké marodce souboj s ligovým celkem v předstihu vzdal, Svědíkův tým tak v celostátním poháru postoupil bez boje.

Milan Petržela v dresu Slovácka | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Na jedné straně si myslím, že je to pro nás dobře, na druhé straně je to škoda pro fotbal, soutěž i fanoušky, kteří mohli na vlastní oči vidět ligový mančaft. Navíc z Vyškova pochází Milan Petržela, o to víc se lidé na utkání těšili. Situace ale vnímáme a rozhodnutí soupeře respektujeme,“ uvedl sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.