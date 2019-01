Jablonec, Slovácko – Fotbalisté Slovácka remizovali v utkání 3. ligového kola v Jablonci 1:1 a na hřišti Baumitu bodovali po sedmi zápasech a poprvé od března 2005. Severočeši vedli od 22. minuty poté, co Filip Novák proměnil penaltu, v 77. minutě ale zařídil dělbu bodů hostující Jaroslav Diviš. Posílený Jablonec tak neodčinil porážku 1:3 z Plzně a v prvních třech kolech jen jednou zvítězil.

„Jsme zklamaní, že jsme doma ztratili dva body. Ale jedeme dál. Každý začátek je těžký. Dali jsme se na nějakou cestu, stále hledáme to optimální a asi to bude chvilku trvat. Nemyslím si, že mužstvo se dá dohromady už za dva měsíce a dva ligové zápasy," řekl novinářům jablonecký trenér Jaroslav Šilhavý.

Slovácku se v Jablonci dlouhodobě nevede a cestu za bodovým ziskem mu ještě víc zkomplikovalo zranění kapitána a klíčového ofenzivního hráče Doška, kterého už po devatenácti minutách vystřídal Havlík.

„Už od minulého zápasu měl problémy s naraženými žebry, chtěl to zkusit, ale nešlo to," řekl trenér Slovácka Svatopluk Habanec.

O dvě minuty později domácí udeřili. Po zákroku hostujícího Trávníka na Juna odpískal sudí Příhoda penaltu a Novák z ní přesnou střelou k tyči překonal Heču. „Jun byl přede mnou, balon byl už sice jinde, ale zakopl mi o nohy. Těžko říct, ale asi to penalta byla," uvedl Trávník.

Jablonecký obránce Novák dal svůj čtvrtý ligový gól, všechny předchozí trefy zaznamenal v sezoně 2012/13. „Na tréninku penalty zkouším. I když jsem nebyl první určený, vzal jsem si míč, protože jsem si věřil," řekl odchovanec zlínské kopané Novák. Gól mu ale trochu zhořknul. „Když jsem se trefil v Příbrami, taky jsme remizovali. Já když dám gól, tak nevyhrajeme," do­dal.

Až v 37. minutě poprvé výrazněji zahrozilo Slovácko, po rychlém brejku zakončoval na zadní tyči osamocený Diviš, gólman Hrubý ale dobře zmenšil úhel a míč vyrazil na roh.

Trenér Habanec ještě do přestávky stáhl ze hry i zraněného Šimka, který na své straně nestačil domácímu Kopicovi, a hosté v závěru poločasu přece jen vyrovnali hru. Ve zlepšeném výkonu pokračoval tým z Uherského Hradiště i po pauze a v 56. minutě měl blízko k vyrovnání. Diviš prošel středem domácí obrany, ocitl se sám před brankářem Hrubým, jemuž udělal kličku, ale balon směřující do sítě odvrátil vracející se Romera.

Jablonec přenechal střed hřiště hostům a pasivita se mu nakonec vymstila. Trávník v 77. minutě prodloužil hlavou do běhu Divišovi a ten před Hrubým svou třetí velkou šanci v utkání proměnil. Skóroval teprve v druhém ligovém duelu v kariéře, všechny své předchozí tři branky vstřelil v jarním zápase s Brnem.

„Tráva mi to hezky sklepnul, šel jsem sám na bránu. Věděl jsem, že mám stopera na zádech, tak jsem to chtěl dát kolem gólmana. To se podařilo, nějak se to tam dokutálelo. Srandovní gól a zlatý bod," řekl Diviš.

Závěrečný tlak Jablonce už nic nepřinesl. „Musím hráče vyzdvihnout, že dokázali s velice silným soupeřem bodovat. Jsem celkem rád, že jsme dostali Jablonec na začátku soutěže. Předpokládám, že u mužstev, která přeskládala půlku mančaftu, nebude všechno ladit hned od začátku. Ale bod z Jablonce těší vždy," pochvaloval si kouč Slovácka Habanec.

JABLONEC – 1. FC SLOVÁCKO 1:1 (1:0)

Branky: 22. F. Novák z pen. – 77. Diviš.

Rozhodčí: Příhoda – Jiřík, Fišer. ŽK: Trávník, Kalouda, Valenta, Diviš (všichni Slovácko).

Diváci: 3515.

Jablonec: Hrubý – Romera, Pernica, Rossi, F. Novák – Hübschman, Pospíšil – Kopic (83. Crnkič), Jun (60. Moulis), Čížek – Doležal (73. Kubista).

Trenér: Šilhavý. Slovácko: Heča – Kuncl, T. Rada, Košút, Šimko (40. Reinberk) – Šumulikoski – Diviš, Valenta, Trávník, Kalouda (89. Daníček) – Došek (19. Havlík).

Trenér: Habanec.