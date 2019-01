Uherské Hradiště – /AKTUALIZOVÁNO/ Čtyřicet minut nevěděli Sparťané kam dřív skočit, ve hře je držely jen výborné zákroky gólmana Blažka a také sporné výroky rozhodčího Adama, který domácím upřel penaltu.

Jenže ani tentokrát fotbalistům 1. FC Slovácko odvážný výkon na body nestačil. Zkušeným hostům totiž stačily dvě povedené akce v závěrechobou poločasů, aby si připsali třetí výhru v sezoně. Domácí zůstávají v podpalubí Gambrinus ligy bez jediného bodu.

1. FC SLOVÁCKO – SPARTA PRAHA 0:2 (0:1)

Běží 6. minuta duelu. Na Doškovo přiťuknutí si v šestnáctce Sparty nabíhá do tutové šance Fujerik. K zakončení se šak nedostane, neboť je sražen Pamičem. Vyprodaným stadionem se nese ohlušující pískot. Není to však očekávaná reakce rozhodčího Adama na evidentní faul sparťanského obránce, nýbrž reakce fanoušků Slovácka na jeho nečinnost. Je jasné, toto utkání bude mít pořádný náboj. Ostatně jako všechna střetnutí s nejbohatším českým klubem.

Domácí byli v úvodním dějství lepším mužstvem, dařilo se jim odkrývat okénka v obraně hostí. „Slovácko ohromným nasazením vyhrávalo osobní souboje a díky tomu si vytvořilo územní převahu i dvě velmi dobré šance. Ty naštěstí zlikvidoval Jarda Blažek,“ oddechl si trenér hostí Martin Hašek.

Jako první musela ikona Sparty zasahovat při průniku Hlúpika, jehož střelu zblízka Blažek stačil vytlačit na roh. Zkušený gólman se pak vyznamenal i o chvíli později, když z šibenice vytáhl Kordulovu hlavičku.

Sparta skutečně nebyla ve své kůži, což nejlépe demostrovala ostrá hádka mezi stopery Řepkou a Zápotočným.

Fotbal se ovšem nehraje na krásu, ale na góly. Největšímu favoritovi na titul stačila jedna povedená akce a rázem vedl. Sionkovi sice včasným vyběhnutím sebral šanci z nohy Filipko, míč se ovšem odrazil k dobíhajícímu Vackovi, který nadýchaným obloučkem poslal Spartu do vedení – 0:1.

„My jme měli dvě až tři velmi dobré šance, ale ty jsme opět neproměnili. Sparta to pak hned při své příližitosti vyřešila. Musím smeknout před Vackem, jak zachoval chladnou hlavu a dal krásný gól,“ dokázala i přes smutek pogratulovat soupeř kouč Slovácka Miroslav Soukup.

„Ten gól, který jmse dali hned z první naší akce, byl zlomový. Hodně nás uklidnil, ve druhém poločase už jsme měli hru pod kontrolou,“ konstatoval Hašek.

Inkasovaná branka nadšení domácích skutečně utlumila. Na další vzrušení si skvělí fanoušci museli počkat až do 69. minuty. Spousta z nich už viděla Hlúpikův šikovný obstřel v síti, míč však nakonec prosvištěl těsně vedle levé tyče Blažkovy svatyně. Vzápětí na druhé straně tvrdě pálil Podaný, Filipko ale jeho ránu vytlačil na roh. Jinak se hrálo převážně ve středu hřiště, Sparťané už drželi domácí na uzdě. V samotném závěru jim pak vyšel rychlý brejk, na jehož konci Peter Grajciar hned ve svém prvním zápase za Spartu pojistil výhru favorita.

„Viděli jsme zajímavý zápas se šťastným koncem pro Spartu a smutným pro nás. Hráči dnes mohli odejít ze hřiště s hlavou nahoře. Podali jsme výkon na hraně našich možností. Přiznám se, že nevím, jestli mám mít radost z výkonu, nebo být smutný z toho, že jsme pořád bez bodu,“ krčil bezmocně rameny Miroslav Soukup.

„Zatím se k nám nepřiklání štěstí. My to ale zvládneme, už jsme byli v horších situacích. Tento zápas by nám ale měl znovu pomoci. Stáli jsme proti jednomu z nejsilnějších mužstev naší ligy, snad nikdo ještě nedonutil Spartu tolik bránit. Do tabulky se ale bohužel započítává výsledek,“ dodal trenér Slovácka.

Branky: 40. Vacek, 90.+2 Grajciar. Rozhodčí: Adam – Kovařík, Štěrba. ŽK: Trousil, Hlúpik, Došek – Matějovský, Pamič. Diváci: 7638 (vyprodáno).

1. FC Slovácko: Filipko 3 – Kuncl 3 (49. Jeleček 3), Trousil 2, Košút 2, Kubáň 3 (83. Kerbr) – Fujerik 2, Valenta 3 (61. Poliaček), Kordula 3, Hlúpik 2 – Ondřejka 3, Došek 2. Trenér: M. Soukup.

Sparta: Blažek 1 – Vidlička 3, Zápotočný 3, Řepka 3, Pamič 2 – Sionko 3 (90. Mareš), Vacek 2 (62. Grajciar), Hušek 4, Matějovský 4, Juhar 3 (70. Podaný) – Kweuke 3. Trenér: M. Hašek.