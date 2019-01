VIDEO / Další přetěžký duel čeká v neděli na fotbalisty 1.FC Slovácko. Po dvojboji s kandidáty na mistrovský titul Plzní a Slavií Praha se ve 26. kole ePojisteni.cz ligy představí v Teplicích, které se pyšní výbornou formou.

Daniel Soungle v moravském lidovém kroji | Foto: Deník/František Bílek

Uherské Hradiště – Z posledních pěti zápasů totiž čtyři vyhráli a jednou remizovali, navíc budou mít velkou motivaci, neboť usilují o postup do evropských pohárů. „Momentálně patří do top trojky naší ligy, my jsme si ale dokázali, že můžeme hrát s každým. Jen výsledek bych si přál v Teplicích lepší než v Plzni a se Slavií," pousmál se trenér Slovácka Stanislav Levý.

TEPLICE – 1.FC SLOVÁCKO

Neděle v 17 hodin

Rozhodčí: Jílek – Vlasjuk, Kotalík

Ligová bilance: 29 zápasů – 10 výher, 13 remíz, 6 porážek, skóre 37:35