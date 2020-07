Cítí větší podporu klubu než v minulých letech a za přízeň lidí z vedení se chtějí odvděčit. Fotbalistky Slovácka i přes výraznou obměnu kádru pomýšlejí na předkolo prestižní Ligy Mistryň. Proto, aby se mohly probít do slavné soutěže, musí mezi ženskou tuzemskou elitu skončit v příští sezoně nejhůře třetí.

Devět fotbalistek Slovácka podepsalo s klubem profesionální smlouvu | Foto: 1. FC Slovácko

„Všichni jsme si vědomi toho, že to rozhodně nebude jednoduché, ale nevidím důvod, proč si neklást vysoké sportovní cíle. Pro všechny v klubu by to byl splněný sen a já věřím, že to společně můžeme zvládnout!“ burcuje šéftrenér ženského fotbalu v Uherském Hradišti Miroslav Zbořil.