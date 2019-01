Uherské Hradiště – Sobotní souboj mezi pražskou Duklou a Slováckem má o náboj postaráno. Ve hře je umístění v horní polovině tabulky, o čemž rozhodne právě až závěrečné kolo Synot ligy.

1. FC Slovácko. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Osmé místo je pro nás velkou motivací, chceme se na něm udržet. To znamená na Dukle minimálně remizovat. Pak bychom se ale ještě museli ohlížet, jak dopadne Bohemka ve Zlíně," naznačil trenér Slovácka Svatopluk Habanec, že by na Julisce nejraději zvítězil.

DUKLA PRAHA – 1.FC SLOVÁCKO

Sobota v 15.30 hodin

Ligová bilance: 9 zápasů – 2 výhry, 4 remízy, 3 porážky, skóre 10:13

Svatopluk Habanec uzavírá ve Slovácku čtvrtou sezonu a nikdy neskončil hůře než devátý. To by nerad porušil. „Osmé nebo desáté místo, to je velký rozdíl. Pokud se nám povede skončit v horní polovině tabulky, bylo by to hezké dovršení čtyřleté práce, taková pěkná tečka na závěr," podotkl kouč, který po sezoně odejde do Zbrojovky Brno.

Žádné zkoušení či dávání šance hráčům, kteří toho v sezoně odehráli méně, nepřichází v úvahu. „Možná se dvě až tři místa obmění, ale to bude kvůli zdravotnímu stavu nebo s ohledem na soupeře," naznačil trenér Slovácka.

Na 99 procent nebude moct počítat s Liborem Doškem, který po středečním utkání s Olomoucí prohlásil, že to byl kvůli zraněnému kolenu jeho poslední duel v lize.

„Od začátku určitě nebude nachystaný, když tak by jen doskakoval. Ale ve hře je i varianta, že s námi do Prahy vůbec nepojede," řekl Svatopluk Habanec.

Na podzim jeho tým porazil Duklu po krásné přestřelce 4:3. Bral by podobný výsledek i tentokrát? „No, když by to bylo opět v náš prospěch, tak ano (úsměv). My ale dostáváme moc branek, takže bych se bez tří inkasovaných gólů obešel," uvedl slovácký lodivod

Na Julisce očekává velmi těžký zápas, když měl vyjmenovat hráče, na které si bude muset dávat pozor, vypočítal takřka celou jedenáctku.

„Duklu zdobí fotbalovost, jsou dominantní na míči. V Marešovi s Bergrem mají velmi slušné kraje, jsou silní ve středu hřiště, kde mají pohyblivé hráče, kteří neustále rotují. Výborní jsou i jejich stopeři, kteří jsou nejen velmi nepříjemní v osobních soubojích, ale umí i s míčem. A zapomenout nesmím ani na gólmana Rada, který je nejlepším gólmanem u nás co se práce s balonem týče," rozhovořil se velmi doširoka kouč Slovácka.

Slabina soupeře je pak podle něj právě v tom, že chce hrát fotbal. „Jsou hodně roztažení a my bychom chtěli chodit do skulin, které tam vznikají."

Vyvést se jeho mužstvo nesmí nechat ani slabou atmosférou, která na stadionu Dukly, kam chodí pár diváků, panuje.

„Lámal jsem si hlavu, proč to tak je, když hrají pěkný fotbal. Lidé ale nejspíš mají Duklu stále zakořeněnou jako armádní tým a spojenou s totalitou. Teď už je to sice úplně jinak, ale lidi to tam prostě netáhne," myslí si Svatopluk Habanec, který se Slováckem na Julisce nikdy neprohrál.

Bezprostředně po jeho příchodu ještě pod vedením asistenta Jiřího Dekaře tam modrobílí remizovali 2:2, pak následovaly výsledky 1:1 a 0:0.

CELKOVÁ BILANCE 1. FC SLOVÁCKO – FK DUKLA PRAHA 2011 – 2016

Celková bilance: 9 zápasů 3 – 4 – 2, 13:10

Domácí statistika: 5 zápasy 3 – 1 – 1, 10:5

Venkovní statistika: 4 zápasy 0 – 3 – 1, 3:5

Nejčastější výsledky: 1:0 a 0:0 (2×), 5:1, 4:3, 2:2, 1:1 a 2:0

Nejvíc branek za Slovácko: 6 – Došek

Nejvíc branek za Duklu: 2 – Pázler

Největší návštěva na Slovácku: 4.576 – 27. srpna 2011 (1. liga, 1:0)

Největší návštěva v Praze: 1.870 – 2. března 2012 (1. liga, 0:2)

Zajímavosti:

Nejdelší série Slovácka bez inkasované branky je s Duklou v 1. Gambrinus lize 222 minut. Naopak Dukla dokázala udržet se Slováckem čisté konto celkem 301 minut. Tato série skončila 2. května 2014, když se v předposlední minutě dokázal střelecky prosadit Jakub Petr a vyrovnal na konečných 1:1.

Do podzimu 2014 nedokázalo Slovácko posledních pět zápasů Duklu porazit. Ve třech domácích zápasech Slovácko vstřelilo jedinou branku a to zásluhou Milana Kerbra. Stalo se tak 27. srpna 2011 a Kerbrova branka byla zároveň i vítězným gólem.

Pak přišlo 20. září 2014 a velká kanonáda. Slovácko rozdrtilo Duklu 5:1 a hlavní zásluhu měl ostrostřelec Došek, který dosáhl na hattrick. Slovácko tak vstřelilo Dukle víc branek, než ve všech předchozích šesti zápasech dohromady.

Doškovi se kanonáda do sítě Dukly zalíbila a tak si ji zopakoval hned v následujícím domácím zápase. Slovácko vyhrálo 4:3 a k Liborovu hatrricku se jednou brankou připojil Marek Havlík.

V domácím zápase 25. července 2015 dosáhl Libor Došek na pátý hattrick v kariéře a více jich v české lize dosáhli jen D. Lafata (8) a H. Siegl (6). V pěti slováckých sezonách vstřelil Došek celkem 52 branek z celkového počtu 125, které nasázel na české prvoligové scéně od roku 1998.

Ve druhé lize sehrálo Slovácko s Duklou čtyři zápasy a nikdy nebylo poraženo. Dvakrát vyhrálo a dvakrát remizovalo, při celkovém skóre 5:1. Slovácko obdrželo jedinou branku a to od Hanuse 5. května 2008.

V tomto zápase na Julisce byl stav nerozhodný 1:1. Slovácko mohlo rozhodnout, když v 87. minutě domácí Miščík nadvakrát chytil prudkou ránu Görnera. Ve třetí minutě nastavení utekl po pravé straně Racko, odcentroval a Šultes hlavou z malého vápna rozhodl o výhře Slovácka 2:1.

Památný duel:

1.FC Slovácko – Dukla Praha 4:3 (1:1),

odehraný 25. července 2015 v Uherském Hradišti

Dukla začala v úvodním kole ročníku 2015/16 aktivněji. Poprvé vážněji zahrozil po chybné rozehrávce domácích zadáků po Néstorově přihrávce Jakub Mareš, který přestřelil branku. O tři minuty později už Dukla další chybu Slovácka potrestala. Obránce Jurendič vyhrál souboj na pravé straně a po jeho centru Berger hlavou překonal bezmocného Heču.

inkasovaném gólu se Slovácko rychle vzpamatovalo, zlepšilo souhru ve středu hřiště, vypracovalo si i šance, kterým chyběla přesnější koncovka. Vyrovnat se podařilo ve 24. minutě Havlíkovi, jenž obešel ve středu pole dva protihráče a přízemní střelou ze dvaceti metrů překvapil brankáře Radu. Slovácko spoléhalo na dlouhé pasy na útočníka Doška, kterého důsledně a tvrdě střežili stopeři Dukly a k zakončení jej často nepouštěli. Dukla se snažila o jednoduchou kombinační hru a závěru poločase se dostal po těchto akcích dvakrát k nepřesnému zakončení Marek Hanousek.

Po změně stran si vedlo aktivněji domácí Slovácko, jehož hru dirigoval ve středu pole technicky vybavený Havlík. Právě on v 57. minutě unikl po levém křídle a po jeho centru Došek hlavou vstřelil druhou branku. Po inkasovaném gólu Dukla na chvíli převzala iniciativu. Slibnou šanci k vyrovnání propásl Mareš, jenž z trestného kopu poslal míč přesně do náruče brankáře Heči.

O několik minut později Bergerova hlavička těsně minula tyčku. Slovácko postupně srovnalo krok a se umolikoského střela v 73. minutě odrazila k Doškovi, který míč pohotově vrátil do sítě. O dvě minuty později Daniel Tetour vyhrál tvrdý souboj u půlící čáry se Šumolikoskim a po úniku do otevřené obranky jeho střela z pětadvaceti metrů zapadla pod horní tyčku. Tři minuty před koncem se zapsal potřetí do listiny střelců Došek. Vzápětí ještě vykřesal naději na remízu třetím gólem Dukly střídající Krmenčík, ale Slovácko už těsné vítězství uhájilo.

Branky: 25. Havlík, 58., 73. a 87. Došek – 17. Berger, 75. Tetour, 89. Kremenčík

Žluté karty: Šumolikoski, Reinberk, Došek – Marek Hanousek, Vrzal, Přikryl

Rozhodčí: Proske – Kotík, Caletka

Diváci: 3 726

Sestava Slovácka: Heča – Kuncl, T. Rada, Košút, Reinberk – Šumulikoski – Diviš (90. Kovář), Valenta (86. Daníček), Havlík, Civič (57. Sadílek) – Došek. Trenér: Habanec.

Sestava Dukly: Rada – Jurendič, Štetina, Jeřábek, Vrzal – Daniel Tetour (81. Čajič), Marek Hanousek, Považanec – Néstor (51. Přikryl), Jakub Mareš (75. Krmenčík), Berger. Trenér: Kozel.

POSLEDNÍ DVA DUELY:

1. FC Slovácko – FK Dukla Praha 4:3 (1:1)

odehraný 25. července 2015 v Uherském Hradišti

Branky: 25. Havlík, 58., 73. a 87. Došek – 17. Berger, 75. Tetour, 89. Kremenčík

Žluté karty: Šumolikoski, Reinberk, Došek – Marek Hanousek, Vrzal, Přikryl

Rozhodčí: Proske – Kotík, Caletka

Diváci: 3 726

Slovácko: Heča – Kuncl, T. Rada, Košút, Reinberk – Šumulikoski – Diviš (90. Kovář), Valenta (86. Daníček), Havlík, Civič (57. Sadílek) – Došek. Trenér: Habanec.

Dukla: Rada – Jurendič, Štetina, Jeřábek, Vrzal – Daniel Tetour (81. Čajič), Marek Hanousek, Považanec – Néstor (51. Přikryl), Jakub Mareš (75. Krmenčík), Berger. Trenér: Kozel.

FK Dukla Praha – 1. FC Slovácko 0:0 (0:0)