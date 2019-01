Uherské Hradiště – Pouhých pět bodů nad hranicí ponoru se drží fotbalisté 1. FC Slovácko. Jejich nejbližší soupeř je na tom ale v tabulce Gambrinus ligy ještě podstatně hůř. Od příček znamenajících pád do druhé ligy dělí Teplice pouhopouhý bod.

1. FC Slovácko - Teplice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Další důkaz o důležitosti nedělního utkání, které se odehraje na teplických Stínadlech, ani není potřeba dodávat…

TEPLICE – 1. FC SLOVÁCKO

Neděle 15.00

Bilance: Celková bilance: 21 zápasy – 6 výher, 11 remíz, 4 porážka, skóre 21:22

Podle asistenta trenéra Slovácka Jiřího Dekaře bude před utkáním psychická výhoda na straně jeho mužstva. „Teplice poslední zápas prohrály v Příbrami, takže – jak se říká, musí vyhrát, a budou tak pod větším tlakem. My ale také chceme bodovat, abychom potvrdili bodový zisk ze zápasu s Duklou," nechal se slyšet Jiří Dekař, podle kterého bude receptem na úspěch trpělivá hra.

„Musíme hrát trpělivě, protože vyrukovat na domácí s bezhlavým útočením by mohlo být sebedestruktivní. Chceme vycházet ze zabezpečené obrany a čekat na svou šanci. V každém zápase chceme vyhrát, ale i bod by měl svou cenu," tvrdí zkušený asistent.

Oba soupeři získali v úvodních dvou jarních kolech pouze jeden bod. Hlavně na teplické straně panuje po nepovedeném startu velké rozčarování. „V neděli musíme předvést diametrálně odlišný výkon než před týdnem v Příbrami. Musíme udělat všechno pro vítězství, protože kdybychom utkání nezvládli, tak naše situace bude hodně komplikovaná," uvědomuje si domácí kouč Zdeněk Ščasný.

Ve zmíněném utkání na sebe narazili dva nejbližší soupeři Slovácka. „Utkání jsme sledovali přímo na stadionu a máme samozřejmě ze zápasu i záznam. Teplice sice prohrály 1:3, ale to neznamená, že pro nás budou lehkým soupeřem. V týmu Teplic je řada kvalitních hráčů a našim úkolem je, abychom si tyto hráče pohlídali a je nemyslitelné, abychom je podceňovali," zdůrazňuje Jiří Dekař.

Proti Slovácku navíc v modrožlutých dresech zřejmě nastoupí poněkud jiný mančaft. Především by se do sestavy po dvojzápasové absenci vynucené žlutými kartami měl vrátit Admir Ljevakovič. „Admir je duše mužstva, ale nesmí si on ani my myslet, že sám vyhraje zápas. Bude tam jedenáct hráčů na hřišti plus další na lavičce. Návratů by mělo být více. Věřím, že nám svou osobností pomůže Tomáš Grigar, snad se nám vrátí i jeden ze stoperů, buď Lüftner nebo Rosa. Pak bychom měli být podstatně silnější," říká Zdeněk Ščasný.

Prázdnu marodku už naopak má Slovácko. „Po zdravotní stránce by měli být všichni hráči připraveni. Jak Lukáš Kubáň, tak Michal Kordula s námi naplno trénují a jsou nachystaní naskočit. Jestli však dojde k nějakým drobným změnám v sestavě, to se teprve uvidí," nechce Jiří Dekař odkrýt karty.

Slovácko by konečně rádo protrhlo střeleckou smůlu, která ho na jaře provází. „Pozitivní je, že se do šancí dostáváme. Jak na Spartě, tak i s Duklou jsme měli dvě, tři stoprocentní tutovky. Musíme věřit, že je začneme proměňovat. Na tréninku se samozřejmě na zakončení a střelbu soustředíme. V zápase jsou ale hráči pod větším tlakem, tam rozhoduje klid v koncovce a efektivita," vysvětluje Dekař.