Čtyři zápasy střelecky mlčel a pouze vstřebával porážky, proti Buchlovicím ale zářil, když se na výhře 5:0 podílel hattrickem.

„Tři góly jsem dal naposledy snad někdy v dorostu, ale jinak určitě ne. Já jsem spíš sváteční střelec, v sobotu mi to vyšlo,“ culí se čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Za hattrick přinese spoluhráčům do kabiny něco tekutého. „Klukům jsem to slíbil,“ přiznává s úsměvem.

Hluk bral všechny body teprve podruhé v sezoně. Zatímco na začátku září zaskočil v derby Kunovice, o prodlouženém víkendu si poradil s Buchlovicemi. Výsledek 5:0 překvapil všechny domácí fandy.

Takový nášup nečekali ani hosté.

„Zápas jsme začali velice dobře. Asi v desáté minutě jsme vedli 2:0. Pak jsme přežili velké šance soupeře, při kterých nás podržel náš gólman. Ve druhé půli Buchlovice dostaly červenou kartu a v přesilovce jsme přidali další branky,“ hodnotil nadmíru povedený duel jeho hrdina.

Spartak přeskočil sobotního soupeře a díky lepšímu skóre je dvanáctý. Devět bodů však má také poslední Zlechov.

„Potřebovali jsme vyhrát, což se povedlo a bude se nám dýchat trošku lépe, ale vyhráno ještě zdaleka nemáme,“ ví Slaný.

Zatímco v předcházejících angažmá nastupoval spíše na křídle nebo ve středu zálohy, kouč Hluku ho poslal na hrot. „Jsem zvyklý spíše branky připravovat než střílet, ale zase se nemusím tolik vracet,“ směje se.

V Otrokovicích tolik volnosti neměl, v první A třídě se hraje jinak než v MSFL.

Bývalý hráč Boršic nebo Jarošova, který nastupoval i v Rakousku nebo na Slovensku, se do Hluku dostal i díky kamarádovi Romanovi Sopůškovi.

„Zrovna jsme spolu seděli na kávě a bavili se o mojí situaci v Otrokovicích. Říkal jsem mu, že bych potřeboval někde dohrát tuhle půl sezonu. A jelikož v Hluku občas trénuje, tak mi to tam domluvil. Nechtěl sem vymýšlet něco jiného, mám to blízko z domu a byla to ideální varianta,“ říká Slaný.

Z Kostelan nad Moravou, kde žije, to má na stadion Spartaku kousek. Jiné varianty ani neřešil.

„Prostě jsem potřeboval někde dohrát podzim, abych se udržel v zápasovém tempu,“ vysvětluje.

Co bude na jaře, zatím neřeší. Ve hře je ale také setrvání v týmu účastníka první A třídy skupiny B.

„To záleží na vedení Hluku, jestli mě bude chtít udržet nebo ne. Možná bych zkusil i Rakousko, ale to se ještě uvidí,“ nechává si otevřená zadní vrátka.

Slaný si nyní navíc pohrává s myšlenkou vrátit se k futsalu. „Taková možnost existuje, bude to ještě zajímavé,“ myslí si bývalý hráč Bazooky Uherské Hradiště.